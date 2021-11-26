ПРОДАРМИЯ

ПРОДАРМИЯ - продовольственно-реквизиционная армия Народного комиссариата продовольствия РСФСР , действовавшая в Гражданскую войну 1917-1922 годов .

Об­ра­зо­ва­на в мае 1918 года из прод­от­ря­дов для осу­ще­ст­в­ле­ния про­до­воль­ст­вен­ной дик­та­ту­ры .

Воз­глав­ля­лась Управ­ле­ни­ем главного ко­мис­са­ра и во­енного ру­ко­во­ди­те­ля по фор­ми­ро­ва­нию и уком­плек­то­ва­нию прод­от­ря­дов (позднее пе­ре­име­но­ва­но в Управ­ле­ние Про­до­вольственной ар­мии, с 1 ноября 1919 года - в Управ­ле­ние главного упол­но­мо­чен­но­го Нар­ком­про­да по экс­плуа­та­ции войск внутренней ох­ра­ны для про­до­вольственных опе­ра­ций, 10 мая 1920 года пре­об­ра­зо­ва­но в Во­енный от­дел Нар­ком­про­да).

На­счи­ты­ва­ла около 3 тысяч человек (июнь 1918), свыше 42 тысяч (ноября 1918 года), около 11 тысяч (декабрь 1918 года; большая часть про­дар­мей­цев на­прав­ле­на в РККА в свя­зи с тя­жё­лым по­ло­же­ни­ем на фрон­тах), около 31 тысяч (май 1919 года), свыше 62 тысяч человек (ноябрь 1920 года). Про­дар­мей­цы на­хо­ди­лись на по­ло­же­нии крас­но­ар­мей­цев, про­хо­ди­ли ус­ко­рен­ное во­енное обу­че­ние.

Продармия де­ли­лась на прод­пол­ки, про­д­ба­таль­о­ны и прод­от­ря­ды.

В ию­не 1919 года во­шла в со­став Войск внут­рен­ней ох­ра­ны Рес­пуб­ли­ки НКВД, в сентябре 1920 года - в со­став внут­рен­ней служ­бы войск.

В 1921 году в свя­зи с от­ка­зом советского ру­ко­во­дства от ме­то­дов про­до­вольственной дик­та­ту­ры про­дар­мей­ские час­ти уп­ра­зд­не­ны. Во­енный от­дел Нар­ком­про­да 1 июня 1921 года пре­об­ра­зо­ван в от­дел уп­рав­ле­ния за­го­то­вок, ко­то­рый при не­об­хо­ди­мо­сти ре­шал воп­ро­сы ис­поль­зо­ва­ния во­ин­ских сил при взи­ма­нии прод­на­ло­га, ох­ра­ны про­до­воль­ст­вен­ных гру­зов Нар­ком­про­да.

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