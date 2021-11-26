КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН­НАЯ - од­на из форм кол­лек­тив­ной ор­га­ни­за­ции сельскохозяйственного про­из­вод­ст­ва в РСФСР и СССР , ос­но­ван­ная на со­вме­ст­ном тру­де, обоб­ще­ст­в­ле­нии всех средств про­из­вод­ст­ва и зем­ле­поль­зо­ва­ния.

Ком­му­ны воз­ник­ли в октябре-но­ябре 1917 года: «Ко­лос» (Пет­роградская губерния), «Пет­ров­ская» (Нов­го­род­ская губерния), «Про­гресс» (Са­мар­ская губерния), «Труд» (Московская губерния), «Про­гресс» (Перм­ская губерния). В ию­не 1918 года на­счи­ты­ва­лось 500 ком­мун, в январе 1919 года - 975 (по не­пол­ным дан­ным), в январе 1920 года - 1458. Они объ­еди­ня­ли бед­ня­ков, ре­мес­лен­ни­ков, кус­та­рей, ра­бо­чих, ин­тел­ли­ген­тов. По­лу­ча­ли от го­су­дар­ст­ва в без­воз­мезд­ное поль­зо­ва­ние жи­лые и хо­зяйственные по­строй­ки, ин­вен­тарь и пр., а так­же зем­лю (41,7% всей зем­ли, от­ве­дён­ной коммунам сельскохозяйственным, со­став­ля­ли бывшие мо­на­стыр­ские зем­ли; 40,6% - по­ме­щи­чьи, 11,4% - на­дель­ные, то есть соб­ст­вен­но кре­сть­ян­ские).

Управ­ля­лись вы­бор­ны­ми со­ве­та­ми ком­мун. Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но под­чи­ня­лись ме­ст­ным зе­мель­ным от­де­лам и че­рез них - Нар­ко­ма­ту зем­ле­де­лия, в ко­то­ром для ре­ги­ст­ра­ции коммун сельскохозяйственных бы­ло об­ра­зо­ва­но Бю­ро ком­мун (май 1918 год). СНК РСФСР 2 июля 1918 года ас­сиг­но­вал 10 миллионов рублей на ор­га­ни­за­цию ком­мун. В со­от­вет­ст­вии с при­ня­тым СНК РСФСР По­ло­же­ни­ем о со­циа­ли­сти­че­ском зем­ле­уст­рой­ст­ве и о ме­рах пе­ре­хо­да к со­циа­ли­сти­че­ско­му зем­ле­де­лию (14 февраля 1919 года) ка­ж­дая коммуна сельскохозяйственная бы­ла обя­за­на вес­ти «куль­тур­но-про­све­ти­тель­ную ра­бо­ту в ок­ре­ст­ных се­ле­ни­ях и все­ми ме­ра­ми под­дер­жи­вать бед­но­ту в её борь­бе про­тив ку­лац­ких эле­мен­тов де­рев­ни, а так­же ока­зы­вать все­мер­ную по­мощь со­сед­ним кре­сть­я­нам в улуч­ше­нии их хо­зяй­ст­ва». «Нор­маль­ный ус­тав сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ных про­из­вод­ст­вен­ных ком­мун» (при­нят 19 февраля 1919 года; в ию­ле 1918 года Нар­ко­ма­том зем­ле­де­лия раз­ра­бо­тан «При­мер­ный ус­тав тру­до­вой зем­ле­дель­че­ской ком­муны») рег­ла­мен­ти­ро­вал по­ря­док ор­га­ни­за­ции и ве­де­ния хо­зяй­ст­ва ком­му­ны, управ­ле­ния де­ла­ми, оп­ре­де­лил за­да­чи, пра­ва и обя­зан­но­сти её чле­нов.

В за­да­чи коммун сельскохозяйственных вхо­ди­ло соз­да­ние но­вых форм тру­да и бы­та. Они бы­ли обя­за­ны под­чи­нять­ся по­ста­нов­ле­ни­ям и рас­по­ря­же­ни­ям центральных ор­га­нов советской вла­сти. Же­лаю­щий всту­пить в ком­му­ну дол­жен был от­ка­зать­ся в её поль­зу от лич­ной соб­ст­вен­но­сти на де­неж­ные сред­ст­ва, ору­дия про­изводства, скот и на вся­кое иму­ще­ст­во. Рас­пре­де­ле­ние бы­ло урав­ни­тель­ным - не по тру­ду, а по едо­кам. Весь до­ход ком­му­ны по­сле по­кры­тия со­дер­жа­ния её чле­нов и других обя­за­тель­ных рас­хо­дов дол­жен был ид­ти на улуч­ше­ние и рас­ши­ре­ние хо­зяй­ст­ва, а так­же на куль­тур­но-про­све­тительские це­ли. Ком­му­ны не ста­ли ве­ду­щей фор­мой кол­лек­тив­ной ор­га­ни­за­ции сельскохозяйственного про­из­вод­ст­ва, так кк не обес­пе­чи­ва­ли со­че­та­ния лич­ных и об­щественных ин­те­ре­сов, ма­те­ри­аль­ной за­ин­те­ре­со­ван­но­сти её чле­нов в ре­зуль­та­тах тру­да. Их до­ля сре­ди других форм кол­лек­тив­ных хо­зяйств сни­жа­лась (61,7% в январе 1919 года, 18% в декабре 1920). Мно­гие из них чис­ли­лись коммунами сельскохозяйственными по на­зва­нию, а по су­ще­ст­ву яв­ля­лись сельскохозяйственными ар­те­ля­ми, где обоб­ще­ст­в­ля­лись толь­ко основные сред­ст­ва про­изводства. В хо­де сплош­ной кол­лек­ти­ви­за­ции коммуны сельскохозяйственные бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в кол­хо­зы .

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