КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ - одна из форм коллективной организации сельскохозяйственного производства в РСФСР и СССР, основанная на совместном труде, обобществлении всех средств производства и землепользования.
Коммуны возникли в октябре-ноябре 1917 года: «Колос» (Петроградская губерния), «Петровская» (Новгородская губерния), «Прогресс» (Самарская губерния), «Труд» (Московская губерния), «Прогресс» (Пермская губерния). В июне 1918 года насчитывалось 500 коммун, в январе 1919 года - 975 (по неполным данным), в январе 1920 года - 1458. Они объединяли бедняков, ремесленников, кустарей, рабочих, интеллигентов. Получали от государства в безвозмездное пользование жилые и хозяйственные постройки, инвентарь и пр., а также землю (41,7% всей земли, отведённой коммунам сельскохозяйственным, составляли бывшие монастырские земли; 40,6% - помещичьи, 11,4% - надельные, то есть собственно крестьянские).
Управлялись выборными советами коммун. Административно подчинялись местным земельным отделам и через них - Наркомату земледелия, в котором для регистрации коммун сельскохозяйственных было образовано Бюро коммун (май 1918 год). СНК РСФСР 2 июля 1918 года ассигновал 10 миллионов рублей на организацию коммун. В соответствии с принятым СНК РСФСР Положением о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию (14 февраля 1919 года) каждая коммуна сельскохозяйственная была обязана вести «культурно-просветительную работу в окрестных селениях и всеми мерами поддерживать бедноту в её борьбе против кулацких элементов деревни, а также оказывать всемерную помощь соседним крестьянам в улучшении их хозяйства». «Нормальный устав сельскохозяйственных производственных коммун» (принят 19 февраля 1919 года; в июле 1918 года Наркоматом земледелия разработан «Примерный устав трудовой земледельческой коммуны») регламентировал порядок организации и ведения хозяйства коммуны, управления делами, определил задачи, права и обязанности её членов.
В задачи коммун сельскохозяйственных входило создание новых форм труда и быта. Они были обязаны подчиняться постановлениям и распоряжениям центральных органов советской власти. Желающий вступить в коммуну должен был отказаться в её пользу от личной собственности на денежные средства, орудия производства, скот и на всякое имущество. Распределение было уравнительным - не по труду, а по едокам. Весь доход коммуны после покрытия содержания её членов и других обязательных расходов должен был идти на улучшение и расширение хозяйства, а также на культурно-просветительские цели. Коммуны не стали ведущей формой коллективной организации сельскохозяйственного производства, так кк не обеспечивали сочетания личных и общественных интересов, материальной заинтересованности её членов в результатах труда. Их доля среди других форм коллективных хозяйств снижалась (61,7% в январе 1919 года, 18% в декабре 1920). Многие из них числились коммунами сельскохозяйственными по названию, а по существу являлись сельскохозяйственными артелями, где обобществлялись только основные средства производства. В ходе сплошной коллективизации коммуны сельскохозяйственные были преобразованы в колхозы.