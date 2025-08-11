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Первая мировая стала толчком к буму моторизации.
СССР начал индустриализацию и разработку современных вооружений, которые обкатывались на локальных конфликтах и дорабатывались в соответствии с вызовами времени.
К 41 году СССР имел техническую базу порой превосходящую немецкую.
Некоторые образцы вооружения были даже сняты с производства, как опережающие время.
Лендлиз, закон о лендлизе.
Гарри Гопкинс.
Принятие решение о лендлизе для СССР.
Заявление Черчилля. Выступление Рузвельта.
Старт поставок по лендлизу и условия лендлиза. Объем лендлиза.
Ирина Хрулева. Доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук.