«СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»

«Свобóдная Гермáния» (Нацио­нальный комитет «Свободная Германия»; нем . Nationalkomitee Freies Deutschland) — организация, объединившая немецких коммунистов-эмигрантов и военнопленных солдат и офицеров вермахта. Создан 12 июля 1943 в г. Красногорске (СССР) по инициативе И. В. Сталина . На учредительной конференции, в которой участвовали писатели Й. Р. Бехер, Ф. Вольф, В. Бредель, политики В. Пик и В. Ульбрихт , был принят Манифест, призывавший всех немцев к борьбе против А. Гитлера и нацизма за свободную Германию. Председателем «С. Г.» стал писатель Э. Вайнерт, органами комитета были газета и радиостанция «С. Г.». Члены комитета вели пропагандистскую работу среди немецких военнопленных, а также на фронте. 8 декабря 1944 от имени комитета по радио было передано обращение 50 генералов и генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса к народу и армии с призывами к свержению Гитлера и прекращению вой­ны. Объявил о самороспуске в ноябре 1945.

Лит .: Scheuring B . Freies Deutschland. München, 1960; Национальный комитет «Свободная Германия» и Союз немецких офицеров / Пер. с нем. Красногорск, 1996; Ежова Г. В. Великая Отечественная вой­на и движение «Свободная Германия». СПб., 1998. И. А. Кукушкина.