СОВЕТСКО-БРИТАНСКО-ИРАНСКИЙ ДОГО­ВОР

Совéтско-бритáнско-ирáнский дого­вóр — договор о союзе между Ираном с одной стороны и СССР и Велико­британией — с другой, подписанный 29 января 1942 в Тегеране. В целях обеспечения транзита военных грузов в СССР через Иран и под предлогом угрозы со стороны Германии СССР и Великобритания с 25 августа 1941 ввели вой­ска на территорию Ирана. СССР при этом ссылался на советско-­иранский договор 1921, предусматривавший временный ввод советских вой­ск в случае угрозы бе­зопасности. 25 августа 1941 иранскому правительству были вручены ноты с требованием признать пребывание на его территории оккупационных вой­ск. 8 сентября иранское правительство согласилось с этим. 16 сентября шах Реза Пехлеви отрекся от престола, и новый шах Мухаммед Реза Пехлеви стал сотрудничать с Великобританией, СССР и затем США. Пребывание оккупационных вой­ск было закреплено договором 1942, который предусматривал вывод вой­ск через полгода после окончания вой­ны.

Лит .: Лавренов С. Я, Попов И. М. Советский Союз в локальных вой­нах и конфликтах. М., 2003; Гасанлы Дж. СССР—Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной вой­ны (1941–1946 гг.). М., 2006. Д. Д. Пальчиков.