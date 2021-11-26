ШВЕЦОВ Аркадий Дмитриевич

Советский конструктор авиационных двигателей, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда (1942).

Родился в поселке Нижние Сергии Екатеринбургской губернии. В 1921 г. окончил Московское высшее техническое училище. В 1926 г., будучи инженером на моторостроительном заводе, Швецов сконструировал двигатель М-11 мощностью всего 100 лошадиных сил. М-11 стал первым советским двигателем, выпускавшимся серийно, а его производство продолжалось вплоть до 1952 г. М-11 нашел широчайшее применение в советской легкомоторной авиации, в частности, он ставился на самолеты У-2, УТ-2, УТ-1, Як-6, Як-12, Ш-2, Ще-2 и многие др. В 1932 г. Швецова направили в командировку в США для закупки лицензий на производство авиационных двигателей. Среди закупленных двигателей был и «Циклон» R-1820-F3 американской фирмы «Райт». В 1934 г. на новом заводе в Перми было начато его производство под обозначением М-25. А. Д. Швецов был назначен главным конструктором завода. С развертыванием производства он приступил к модернизации этого двигателя. Развитием конструкции М-25 стали двигатели М-25А, М-25В, М-62, М-63 и др. Если исходный «Циклон» имел мощность 625 лошадиных сил, то у М-63 она достигала 1100. Все эти двигатели устанавливались на истребители И-15, И-15бис, И-16, И-153, М-62ИР (АШ-62ИР) и до сих пор эксплуатируются на самолетах Ан-2. В мае 1941 г. в производство был запущен новый двигатель конструкции Швецова М-82 (АШ-82) мощностью 1330 лошадиных сил. В ходе войны двигатель был значительно усовершенствован (М-82Ф, М-82ФН) и устанавливался на многие типы советских самолетов — Ла-5, Ла-7, Ту-2, Су-2, Пе-8 и др. Небольшой серией выпускался М-71 мощностью 1850 лошадиных сил. После войны двигатели А. Д. Швецова устанавливались на различных типах советских боевых и гражданских самолетов и вертолетов.