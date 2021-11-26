«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» - ор­ден в СССР.

Уч­ре­ж­дён во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 8.07.1944 года (из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.07.1980 года) од­но­вре­мен­но с ор­де­ном и зва­ни­ем «Мать-ге­рои­ня» и ме­да­лью Ма­те­рин­ст­ва. На­гра­ды бы­ли при­зва­ны сти­му­ли­ро­вать по­вы­ше­ние рож­дае­мо­сти в ус­ло­ви­ях боль­ших де­мо­гра­фических по­терь. Ста­тут и опи­са­ние ор­де­на «Материнская слава» ут­вер­жде­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 18.08.1944 года (из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 16.12.1947 года, 28.05.1973 года, 18.07.1980 года и по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 25.04.1956 года).

Имел 3 сте­пе­ни для на­гра­ж­де­ния ма­те­рей, ро­див­ших и вос­пи­тав­ших 9 де­тей (1-я), 8 и 7 де­тей (со­от­вет­ст­вен­но 2-я и 3-я). На­гра­ж­де­ние про­из­во­ди­лось по дос­ти­же­нии по­след­ним ре­бён­ком воз­рас­та 1 го­да и при на­ли­чии в жи­вых ос­таль­ных де­тей. При на­гра­ж­де­нии учи­ты­ва­лись так­же де­ти, усы­нов­лён­ные ма­те­рью в за­кон­ном по­ряд­ке; по­гиб­шие или про­пав­шие без вес­ти при за­щи­те СССР или при ис­пол­не­нии иных обя­зан­но­стей во­енной служ­бы, ли­бо при вы­пол­не­нии дол­га гра­ж­да­ни­на СССР по спа­се­нию че­ло­ве­че­ской жиз­ни, по ох­ра­не со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти и со­циа­ли­стического пра­во­по­ряд­ка, а так­же умер­шие вслед­ст­вие ра­не­ния, кон­ту­зии, уве­чья или за­бо­ле­ва­ния, по­лу­чен­ных при ука­зан­ных об­стоя­тель­ст­вах, ли­бо вслед­ст­вие тру­до­во­го уве­чья или профессионального за­бо­ле­ва­ния. На­гра­ж­де­ние ор­де­ном про­из­во­ди­лось от име­ни Пре­зи­диу­ма ВС СССР ука­за­ми Пре­зи­диу­мов ВС со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик.

Знак ор­де­на «Материнская слава» 1-й сте­пе­ни - вы­пук­лый овал с изо­бра­же­ния­ми по­кры­то­го крас­ной эма­лью государственного фла­га СССР и бе­ло­го фи­гур­но­го щит­ка (эмб­ле­мы за­щи­ты, по­кро­ви­тель­ст­ва), в верх­ней час­ти ко­то­ро­го рас­по­ло­же­на крас­ная звёз­доч­ка, а в ниж­ней - серп и мо­лот (эмб­ле­ма ра­бо­че-кре­сть­ян­ской вла­сти). В ле­вой час­ти ор­де­на - фи­гу­ра ма­те­ри с ре­бён­ком на ру­ках, при­кры­тая вни­зу ро­за­ми. Ниж­няя по­ло­ви­на ор­де­на окайм­ле­на по­зо­ло­чен­ны­ми ли­сть­я­ми. Над­пи­си на ор­де­не так­же по­зо­ло­че­ны. Ко­ло­доч­ка - ме­тал­ли­че­ская в ви­де за­вя­зан­ной бан­том лен­ты с по­лос­кой и с фи­гур­ной за­кол­кой, тыль­ная сто­ро­на лен­ты, её края и края од­ной по­лос­ки, за­кол­ка - по­зо­ло­че­ны. На зна­ке ор­де­на 2-й сте­пе­ни зна­мя по­кры­то тём­но-го­лу­бой (си­ней) эма­лью, ли­стья без по­зо­ло­ты. На зна­ке ор­де­на 3-й сте­пе­ни все эле­мен­ты без цвет­ной эма­ли и по­зо­ло­ты (кро­ме над­пи­сей). Ко­ло­доч­ка и за­кол­ка к ор­де­нам 2-й и 3-й сте­пе­ни вы­пол­не­ны с при­ме­не­ни­ем се­реб­ра. Ав­тор эс­ки­за - художник И. И. Ду­ба­сов.

Пер­вые на­гра­ж­дён­ные - 74 мно­го­дет­ные ма­те­ри (06.12.1944 года). Все­го про­из­ве­де­но 5534724 на­гра­ж­де­ния 3 сте­пе­ня­ми ор­де­на «Материнская слава» (по со­стоя­нию на 01.01.1995 года). Ор­ден «Материнская слава» уп­разд­нён Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РФ от 02.03.1992 года. В 2008 году в РФ уч­ре­ж­дён ор­ден «Ро­ди­тель­ская сла­ва».