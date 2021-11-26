МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский государственный деятель, организатор военной промышленности, Герой Социалистического Труда (1944 год), генерал-полковник инженерно-танковой службы (1945 год).
Окончил Московский механико-машиностроительный институт имени Н.Э. Баумана (1934 год, ныне МГТУ).
С 1934 года работал на Коломенском паровозостроительном заводе, с 1938 года его директор. Член ЦК ВКП(б) с 1939 года. Нарком тяжёлого машиностроения СССР (1939-1940 годы). Заместитель председателя СНК СССР (1940-1944 годы), курировал работу машиностроительной промышленности. Одновременно нарком среднего машиностроения СССР (1940-1941 годы).
В начале Великой Отечественной войны предложил меры по расширению производства танков, утверждённые первыми постановлениями ГКО от 1 июля 1941 года. Нарком танковой промышленности СССР (1941-1942; 1943-1945 годы). Один из главных организаторов эвакуации танкостроительных предприятий в тыловые районы. По предложению Малышева в июле 1941 года ГКО принял решение использовать для размещения эвакуируемого оборудования танковых заводов Уральский вагоностроительный завод (город Нижний Тагил), ставший самым крупным производителем танков в СССР. По решению Малышева на танковых заводах широко внедрялись автоматическая сварка, литьё в многоразовые формы, конвейерная сборка, автоматические и специализированные станки и прочее, что способствовало переходу заводов к массовому производству.
14 июля 1942 года освобождён от поста наркома танковой промышленности из-за невыполнения сверхнапряжённого плана производства танков, не учитывавшего реальные возможности предприятий. В апреле 1943 года Малышев обратился к И. В. Сталину с письмом, в котором предложил ряд мер, необходимых для создания советской военной промышленностью средств противодействия новым германским тяжёлым танкам (утверждены постановлениями ГКО), в частности разработку и производство советских тяжёлых танков и САУ с 85-мм пушками, подкалиберных снарядов. С 28 июня 1943 года вновь нарком танковой промышленности. Способствовал внедрению в производство тяжёлого танка ИС-2, модификации танка Т-34 с 85-мм пушкой и другого. В 1945-1947 годы возглавлял Наркомат (с 1946 года министерство) транспортного машиностроения (образован из Наркомата танковой промышленности), способствовал организации производства тепловозов. Одновременно с декабря 1945 года во главе секции № 2 Инженерно-технического совета Специального комитета при ГКО СССР (с апреля 1946 года Научно-технического совета Первого главы управления при СМ СССР) курировал проектирование и строительство заводов по обогащению урана газодиффузионным методом.
Заместитель председателя СМ СССР (декабрь 1947 - март 1953; декабрь 1953 - декабрь 1956 годов). Председатель Государственного комитета СМ СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство (январь - декабрь 1948; январь - март 1949 годы). Министр судостроительной промышленности СССР (январь 1950 - октябрь 1952 годов). Обеспечил значительный рост производства ПЛ, эсминцев и лёгких крейсеров за счёт сборки цельносваренных корпусов из объёмных секций сварным кольцевым стыковочным швом. По предложению Малышева в 1952 году принято решение о разработке первой советской ПЛ с ядерной энергетической установкой.
Член Президиума ЦК КПСС (1952-1953 годы). Министр транспортного и тяжёлого машиностроения СССР (март - июнь 1953 года). Министр среднего машиностроения СССР (1953-1955 годы), объединившего атомную и ракетную промышленность. Председатель государственной комиссии по испытанию первой советской термоядерной бомбы (12 августа 1953 года). Организовал серийное производство атомных бомб. Способствовал развитию атомной энергетики, в том числе строительству первой в СССР атомной электростанции (1954 год, город Обнинск), созданию первого в мире надводного корабля с ядерной энергетической установкой (ледокол «Ленин») и межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
Председатель Государственного комитета СМ СССР по новой технике (май 1955 - февраль 1957 годов), 1-й заместитель председателя Государственной экономической комиссии по текущему планированию народного хозяйства (декабрь 1956 - февраль 1957 годов).
Государственная премия СССР (1945 год, дважды). Награждён 4 орденами Ленина, орденом Кутузова 1-й степени (1945 год), орденом Суворова 1-й степени (1945 год).
Урна с прахом Малышева - в Кремлёвской стене.