ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ

Военно-лечебные профилактические учреждения для оказания квалифицированной и специализированной помощи, а также стационарного лечения военнослужащих.

К началу Великой Отечественной войны Красная Армия располагала достаточно отработанной системой предоставления первой медицинской помощи раненым на поле боя и выноса их из-под огня противника. Однако предвоенные конфликты, в которых участвовали советские войска, выявили в этой системе ряд серьезных недостатков, в связи с чем в апреле 1941 г. был проведен сбор руководящих работников медицинской службы. В докладе дивизионного врача Е. И. Смирнова, начальника Санитарного управления РККА, «Об итогах медико-санитарного обеспечения боевых действий войск в МНР и Финляндии» были намечены конкретные меры по улучшению санитарной службы. Но полностью осуществить их помешала война. Неудачное развитие событий на фронте в первые месяцы войны, огромные потери среди военнослужащих и гражданского населения, быстрое отступление советских войск поставили медицинскую службу Красной Армии и учреждения гражданского здравоохранения в тяжелейшее положение. Так, начальник военно-санитарного управления Западного фронта уже на девятый день войны сообщал, что дислоцированные на территории западной и частично восточной части Белоруссии санитарные учреждения отмобилизовать не удалось. В результате фронт лишился 32 хирургических и 12 инфекционных госпиталей, 13 эвакоприемников, 7 управлений госпитальных баз армий, эвакогоспиталей на 17 тыс. коек и еще ряда санитарных частей и учреждений. На других участках советско-германского фронта положение с медико-санитарным обеспечением советских военнослужащих также приближалось к критической отметке. Характер военных действий также вносил существенные коррективы в работу советских медиков. Использование обеими воюющими сторонами автоматического стрелкового оружия и огромного количества новейших поражающих средств поставили жизнь раненого, его дальнейшую судьбу в зависимость от умелого оказания первой медицинской помощи, а также быстрейшей эвакуации его с поля боя. Осознавая остроту проблемы, руководство СССР приняло целый ряд мер по совершенствованию медицинской службы: создание в октябре 1941 г. в Народном Комиссариате здравоохранения Главного управления по эвакогоспиталям, учреждение Всесоюзного комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии и др. В ходе войны была налажена система организации военных госпиталей, которая обеспечивала этапное лечение раненых и больных с эвакуацией по назначению. Опыт войны заставлял устранять и некоторые неэффективные звенья этой системы, в частности, полевые подвижные госпитали (ППГ). В то же время совершенствовалась работа других военно-медицинских учреждений. Так, сортировочно-эвакуационные госпитали (СЭГ, от 500 до 2000 коек) оказывали неотложную помощь, принимали раненых и больных с невыясненными диагнозами, распределяли больных по госпиталям, осуществляли дальнейшую эвакуацию их в тыл. Хирургические полевые подвижные госпитали (ХППГ, до 200 и более коек) выполняли первичную хирургическую обработку ран, проводили срочные операции и др. Инфекционные подвижные полевые госпитали (ИППГ) решали задачу изоляции и лечения поступавших из действующей армии инфекционных больных. Госпитали для лечения легкораненых (ГЛР, до 1000 коек) работали по приему, лечению, восстановлению, физической подготовке и закаливанию возвращавшихся в строй военнослужащих; сроки лечения в ГЛР составляли 3-6 месяцев. Терапевтические полевые подвижные госпитали (ТППГ, до 100 коек) были предназначены для установления окончательного диагноза, госпитализации нетранспортабельных больных, подготовки больных к эвакуации в армейские ГЛР и в лечебные учреждения госпитальной базы фронта и др. Помимо этого в системе военных госпиталей действовали эвакуационные и контрольно-эвакуационные госпитали. Каждый из видов госпиталей имел свою структуру. Например, ГЛР включал в себя следующие отделения: приемно-сортировочное, три хирургических, терапевтическое, лечебной физкультуры, физиотерапевтическое, стоматологическое, лабораторное и рентгенологическое. Несмотря на все трудности, советские медики, зачастую невзирая на прямую угрозу собственной жизни, осуществляли заботу о раненых и больных солдатах и офицерах Красной Армии. Особого отношения заслуживают санинструкторы-женщины, выносившие раненых бойцов из-под огня противника и переправлявшие их в санитарные части. Самым значимым итогом деятельности советских медиков и системы госпиталей в Великой Отечественной войне было возвращение в армию 72,3% раненых и 90,6% больных военнослужащих, предотвращение массовых заболеваний в войсках и среди гражданского населения.

Исторические источники:

Законы и постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. М., 1958;

Сборник положений об учреждениях санитарной службы военного времени. М., 1941.

Автор статьи: Листиков С. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015