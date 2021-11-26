ЭВАКУАЦИЯ В СССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Массовое перемещение в восточные регионы Советского Союза населения, запасов продовольствия и сырья, предприятий, учреждений из тех районов страны, которым угрожала немецко-фашистская оккупация во время Великой Отечественной войны.

Причины эвакуации и подготовка к ней

Начало Великой Отечественной войны поставило перед руководством страны задачу максимально сохранить производственно-экономическую базу и организовать слаженную работу в тылу для достижения победы. Немецко-фашистские войска вторглись в европейскую часть Советского Союза — наиболее развитые в промышленном отношении регионы. Там находилось 31850 предприятий, в том числе машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, текстильной, пищевой, химической промышленности, а также тысячи электростанций, колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций. Кроме того, на этих территориях проживало 40% от общей численности населения СССР. Неизбежность оставления этих территорий, а значит, и потеря этих гигантских материальных и людских ресурсов, стала очевидна для советского руководства в первые же дни. В свою очередь, гитлеровская Германия рассчитывала, по аналогии с оккупацией стран Европы, использовать в своих целях производственно-сырьевую базу и трудовые ресурсы местного населения в оккупируемых районах.

24 июня 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) и Центральный комитет ВКП(б) приняли Постановление о создании Совета при эвакуации при СНК СССР, который возглавил народный комиссар путей сообщения СССР Л. М. Каганович , его заместителями стали председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Н. М. Шверник и заместитель председателя СНК СССР А. Н. Косыгин . Помимо них, в Совет вошли также Б. М. Шапошников , П. С. Попков, С. Н. Круглов, Н. Ф. Дубровин, А. И. Кирпичников, а в течение последующей недели туда были включены А. И. Микоян , Л. П. Берия и М. Г. Первухин . Основной задачей Совета стала разработка и принятие экстренных эффективных мер по организации эвакуации. 29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное Постановление, в котором призывали в оставляемых Красной Армией районах не оставлять противнику каких-либо материальных ресурсов, стремиться максимально спасти всё то, что возможно, всё прочее — разрушать и уничтожать. Впоследствии Совет по эвакуации неоднократно преобразовывался. С 3 июля 1941 года его возглавлял Н. М. Шверник. Эвакуация населения была поручена специально созданному при Совете Управлению во главе с заместителем председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР К. Д. Памфиловым.

Первоочередные цели эвакуации определялись Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов». Вывозиться на Восток должны были квалифицированные рабочие и служащие, женщины, старики и молодёжь. Из оборудования и ресурсов особое внимание уделялось станкам и машинам, цветным металлам, горюче-смазочным материалам, прочему промышленному оборудованию. Из продовольствия в первую очередь предписывалось вывозить запасы хлеба. Несколько позднее был утверждён порядок демонтажа и погрузки оборудования.

В тот же день были приняты первые решения о перевозке в глубь страны культурных ценностей. В соответствии с ними надлежало эвакуировать фонды ленинградских музеев, в том числе Эрмитажа и Русского музея , а также вывезти из Москвы запасы драгоценных камней и металлов, алмазный фонд СССР, ценности Оружейной палаты .

Проведение эвакуации

Совет по эвакуации столкнулся с большими сложностями. Каких-либо планов по перемещению людей и матчасти на другой конец страны до войны в таких масштабах не разрабатывалось, имелись лишь локальные планы. Прекращение производства на многих тысячах крупных предприятий приводило к недополучению государством сотен миллионов рублей.

На местах практическая работа по эвакуации населения, оборудования предприятий и сельского хозяйства, прочих материальных и культурных ценностей была возложена на ЦК партий и СНК союзных республик, обкомы, райкома, горкомы ВКП(б), обл-, рай- и горисполкомы. Имущество наркоматов и ведомств вывозилось под руководством и контролем специальных групп, образованных в этих учреждениях. Общий контроль за этими процессами осуществляла специально созданная группа инспекторов, которой руководил А. Н. Косыгин.

К эвакуации привлекался весь имеющийся в наличии транспорт, в первую очередь — железнодорожный. На крупных станциях работали Уполномоченные Совета, а в системе Народного комиссариата путей сообщения СССР — Грузовое управление и Управление движения, при которых функционировала оперативная группа, осуществлявшая выполнение решений Совета по эвакуации, обеспечивавшая подачу необходимого количества вагонов, занимавшаяся учётом и контролем движения и выгрузки. Привлекался также личный состав частей Тыла РККА, для чего в Совет был включён заместитель его начальника генерал М. В. Захаров, а также части Военного Сообщения фронтового и армейского подчинения.

На ряде железнодорожных узлов и станций, морских и речных пристаней были созданы специальные эвакуационные пункты, организовывавшие приём и отправку эшелонов с людьми, питание и медицинскую помощь. Только за вторую половину 1941 года для эвакуации населения государство затратило около 3 миллиардов рублей.

Демонтаж оборудования проходил в условиях хронического дефицита рабочих рук, грузоподъёмной техники, транспорта, зачастую уже в прифронтовой зоне, под вражескими обстрелами. В условиях стремительного наступления немецко-фашистских войск приоритет отдавался наиболее важной и современной технике и оборудованию. Одним из важных условий перевозок было сохранение комплектности оборудования с тем, чтобы при его помощи по прибытии на место сразу же можно было осуществлять работу.

Наименее успешно эвакуация проходила в самых западных регионах, где в условиях приближения немецких войск, при отсутствии связи с командованием имелись большие потери — так, на Брест-Литовской железной дороге лишь половина составов была в срок отправлена по назначению. Несмотря на это, из Белорусской ССР и Прибалтики были вывезены более 2 миллионов человек, более 100 промышленных предприятий.

С большими трудностями была осуществлена максимально возможная эвакуация предприятий и населения Украинской ССР и Крыма. Были эвакуированы гиганты советской индустрии, размещённые в Киеве , Запорожье , Днепропетровске , Харькове, на Донбассе. Погрузка зачастую производилась в непосредственной близости от противника — так, в Запорожье и Днепропетровске, где немецкие войска уже стояли на правом берегу Днепра, на левом рабочие продолжали грузить в эшелоны оборудование. Энергетическое хозяйство вывозилось с меньшим успехом — целый ряд электростанций был взорван.

Уже 28 июня 1941 года началась эвакуация из Ленинграда, откуда в первую очередь вывозились старики и женщины с детьми, важное оборудование, архивы. Работа в этом направлении продолжалась даже после того, как была установлена блокада — через Дорогу жизни и по воздуху.

Активно проводилась эвакуация из Москвы — особенно больших темпов она достигла в период генерального наступления вермахта осенью 1941 года. В ходе дальнейшего продвижения немецких войск эвакуация была проведена на Кубани и Северном Кавказе. Всего же перевозки первого периода войны потребовали более 1,5 миллионов задействованных вагонов.

Размещение и возобновление работы

Две трети перемещённого населения были размещены в сельской, треть — в городской местности. 1 февраля 1942 года Совет по эвакуации силами созданного при нём Центрального справочного бюро провёл перепись прибывшего на Восток населения. Отмечалось, что коренные жители восточных регионов СССР оказывали размещению прибывших большое содействие, селили их в своих домах. В Узбекской ССР зародилось масштабное движение за усыновление эвакуированных детей-сирот. Наиболее известный случай — усыновление 16 сирот ташкентцами Шаахмедом и Бахри Шамахмудовыми.

Миллионы эвакуированных рабочих и служащих включились в работу для фронта, что во многом способствовало переводу народного хозяйства на военные рельсы и создание мощной военной экономике, которая уже через год превзошла германскую. 29 октября 1941 года было принято Постановление СНК СССР «О графике восстановления заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан». В размещении предприятий приоритет отдавался производствам военного назначения — химической, металлургической авиационной и танковой промышленности, промышленности боеприпасов и вооружения и т. п. Уже к концу 1941 года на новых местах возобновили свою работу: 122 предприятия авиационной, 43 — танковой, 244 — металлургической, 91 — химической промышленности, 96 производств боеприпасов и 80 — миномётного вооружения. К марту 1942 года советская промышленность достигла довоенного уровня выпуска продукции военного назначения.

Результаты эвакуации и её значение

По опубликованным данным, в 1941-1942 годах на Восток были перемещены различными видами транспорта около 17 миллионов человек, более 2600 предприятий. Эвакуация позволила спасти огромные производственные и людские ресурсы, сыгравшие важнейшую роль в налаживании работы тыла по обеспечению фронтовых нужд. Многие эвакуированные заводы дали основу для послевоенного и современного промышленного потенциала ранее слаборазвитых, тыловых районов страны. В целом, хотя эвакуация и сопровождалась определёнными, зачастую неизбежными, потерями, но все поставленные изначально задачи были в итоге успешно достигнуты. Предпринятая в тяжелейших условиях, в крайне сжатые сроки, эвакуация в СССР в период Великой Отечественной войны не имеет аналогов в мировой истории. Заслуги многих из тех, кто обеспечивал эвакуацию, были отмечены правительственными наградами.