ВОРОБЬЁВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ
Советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).
Биография
Родился 9 (по новому стилю – 21) марта 1900 года в деревне Малое Васильково (ныне – Кувшиновский район Тверской области). По окончании начальной школы трудился подмастерьем у портного. После Февральской революции вступил в Красную Гвардию, принимал активное участие в Октябрьском вооружённом восстании, свержении Временного правительства и обороне Петрограда от войск П. Н. Краснова.
В феврале 1918 года призван в РККА. Участвовал в боях Гражданской войны, был контужен, переболел тифом. В 1921 году окончил кавалерийские курсы, в 1923 году – высшую военную объединённую школу в городе Омске, в 1928 году – кавалерийские КУКС в Новосибирске. Служил на различных должностях в кавалерийских и пехотных частях на Урале, в Поволжье, Сибири, Туркестане. Принимал участие в разгроме басмаческих формирований в Средней Азии. В 1936 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1938-1939 годах находился в Китае в качестве военного советника. По возвращении в СССР некоторое время преподавал в академии имени Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны встретил в должности начальника штаба 1-й стрелковой дивизии.
Великая Отечественная война
В начальный период войны против гитлеровской Германии и её союзников Воробьёв принимал активное участие в создании формирований народного ополчения в Москве. В декабре 1941 года назначен начальником штаба 238-й стрелковой дивизии. Проявил себя как волевой и решительный командир, обладающий большим тактическим кругозором и умеющий правильно обеспечить выполнение поставленных перед дивизией задач. 238-я дивизия исключительно успешно проявила себя в ходе оборонительного и наступательного этапов битвы за Москву. Разработанная Воробьёвым операция по выполнению приказов командования стала успешной, несмотря на то, что гитлеровцы сосредоточили на их участке втрое превосходящие силы. Наступление противника не только удалось приостановить, но и затем перейти в наступление. По итогам тех сражений дивизия стала 30-й гвардейской, а Воробьёв получил свою первую награду – орден Красного Знамени.
В июне 1942 года Воробьёв принял командование 97-й стрелковой дивизией. Данное соединение успешно проявило себя в ходе кампании 1943 года. 22-24 февраля 1943 года части под командованием Воробьёва прорвали сильно укреплённую гитлеровскую оборону на участке Широковка – Буда Монастырская и, разгромив узлы сопротивления, успешно обеспечили общее продвижение частей дивизии. В апреле 1943 года по итогам тех боёв дивизия Воробьёва стала 83-й гвардейской, а сам он получил орден Суворова 2-й степени.
В ходе Курской битвы 11 июля 1943 года Воробьёву удалось провести очередную успешную операцию. Стремительным ударом прорвав немецкую оборону в районе Тростянка-Перестряж в Орловской области, он преследовал отступающего противника, продвинувшись на расстояние до 50 километров. Были освобождены 15 населённых пунктов, в том числе райцентр – село Ульяново. Было уничтожено около 3,5 тысяч солдат и офицеров. захвачены большие трофеи.
В декабрьских боях 1943 года дивизия Воробьёва успешно провела штурм мощного немецкого узла обороны, перерезав шоссе и железную дорогу Невель-Городок. Освободив населённые пункты Сучки, Кайки. Стуленка, Сурмино, она вышла в тыл группировки противника, занимающей позиции между озёрами Мелкое и Езерище. Это позволило совместно с наступающими с фронта частями нанести ей тяжёлое поражение. Развивая наступление, в ночь с 23 на 24 декабря 1943 года дивизия форсировала озеро Кошо и реку Горожанку, решив успех штурма города Городка. За это она получила почётное наименование «Городокской».
В январе 1944 года Воробьёв стал командиром 16-го стрелкового корпуса, во главе которого успешно действовал при освобождении Белорусской ССР и Прибалтики. В августе 1944 года принял командование 62-м стрелковым корпусом, во главе которого прошёл весь свой оставшийся боевой путь. Особых успехов частям Воробьёва удалось добиться в ходе Висло-Одерской операции. Прорвав долговременную, сильно укреплённую и глубоко эшелонированную немецкую оборону на западном берегу Вислы, они развили наступление. Несмотря на попытки противника задержать стремительное продвижение советских частей, корпус с ходу форсировал реку Варту и ряд каналов, окружив ряд группировок вермахта, которые вскоре были разгромлены. В тех боях наиболее ярко проявились личные храбрость, мужество и бесстрашие комкора, который всегда находился на самых ответственных участках, быстро ориентируясь в сложившейся обстановке. За это Воробьёв был удостоен звания Героя Советского Союза.
С боями корпус Воробьёва дошёл до Одера, захватив несколько плацдармов на его западном берегу. Ему удалось одновременно организовать отражение ожесточённых контратак противника, пытавшегося сбросить части обратно в реку, и подготовить их к решающему наступлению на германскую столицу. Мощным ударом корпус прорвал немецкую оборону, после чего повёл наступление к юго-востоку от Берлина, попутно разгромив крупную группировку вермахта. С боями он дошёл до Эльбы, где 2 мая 1945 года встретился с американскими войсками.
Послевоенная жизнь
Продолжал службу на высоких командных должностях, затем в течение пяти лет занимал ответственные должности в системе высших военных учебных заведений СССР. В 1953 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова. В 1954-1956 годах был военным советником в ГДР. Вернувшись в СССР, служил в центральном аппарате МО СССР. В августе 1959 года вышел в отставку. Умер в Москве 1 апреля 1965 года.