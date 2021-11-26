ТРЕТЬЯК ИВАН МОИСЕЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал армии, участник Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1982).

Биография

Родился 20 февраля 1923 года в селе Малая Поповка (ныне — Хорольский район Полтавской области Украины). После окончания школы поступил в сельхозтехникум. В ноябре 1939 года призван в РККА . В 1941 году окончил Астраханское СПУ.

Великая Отечественная война

С начала войны – на её фронтах. В боях на Западном фронте три раза был ранен, в том числе два раза в ходе битвы под Москвой . Был командиром роты, затем стал заместителем по строевой части командира отдельного гвардейского учебного стрелкового батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии. Добился отличной подготовки курсантского состава в своём подразделении. Лично проводил показные тактические занятия, сборы командного состава, передавал свой большой опыт по ведению современного боя. К 5 июня 1943 года он обучил 295 младших командиров, практически все из которых проявили себя в боях. Несмотря на то, что подразделение было учебным, оно неоднократно принимало участие в боевых действиях. Так. 24 марта 1943 года Третьяк возглавил разведку в районе населённого пункта Секарево, во время которой были уничтожены 2 огневые точки противника. За эти заслуги он получил свою первую боевую награду – орден Красной Звезды.

В июле 1943 года Третьяк был назначен командиром стрелкового батальона 90-го гвардейского стрелкового полка той же дивизии. Во главе этого подразделения он проявил себя как грамотный и отважный командир, способный решать любые поставленные задачи. Всегда умело руководил действиями как батальона, так и приданных и поддерживающих средств.

Так, 11 августа 1943 года батальон Третьяка успешно штурмовал опушку рощи к западу от населённого пункта Надежда, что позволило основным силам освободить его. 18 августа 1943 года комбат сам три раза водил своих бойцов в атаку на укреплённый узел немецкого сопротивления. 15 сентября 1943 года при прорыве немецкой обороны в районе села Малая Нежода Глинковского района Смоленской области своими смелыми действиями он вместе с батальоном выбил противника с занимаемых рубежей и обратил его в бегство. За многочисленные заслуги в тех боях Третьяк был удостоен ордена Кутузова 3-й степени.

Особенно отличился Третьяк в июльских наступательных боях 1944 года. 10 июля 1944 года его батальон вместе с остальными подразделениями полка был введён в прорыв для развития успеха и преследования отходящего врага. При штурме населённого пункта Шегино батальон Третьяка, ворвавшись в расположение противника. уничтожил: более 70 солдат и офицеров, около 14 орудий разного калибра, 27 повозок и значительное количество другого имущества. В ходе дальнейшего наступления на населённый пункт Духново стрелки, не давая врагу возможности опомниться, штурмом взяли сильно укреплённый рубеж, при этом был убит командир полка из 2-й латышской дивизии СС, захвачено полковое знамя и ценные документы. Батальон Третьяка первым в дивизии ворвался в город Опочку, внеся существенный вклад в его очищение от врага. Вклинившись в боевые порядки превосходящих по численности сил противника, стрелки обратили его в бегство, решив исход боя в пользу советских частей. Преследуя отходящего врага, батальон не дал ему возможности закрепиться и привести в порядок хаотично отступающие части. 15 июля 1944 года Третьяк со своими бойцами первым форсировал реку Великую. В этих боях наиболее ярко проявился талант Ивана Моисеевича проводить успешные боевые операции с незначительными потерями в личном составе. За те бои отважный комбат был удостоен ордена Красного Знамени, а чуть позже – звания Героя Советского Союза.

В августе 1944 года Третьяк, будучи в возрасте всего 21 года, стал командиром 87-го гвардейского стрелкового полка. В наступательных боях конца сентября 1944 года эта часть, идя авангардом главных сил дивизии, стремительно продвигалась вперёд. Каким бы ожесточённым ни было сопротивление врага, благодаря умелому руководству подразделениями Третьяку всегда удавалось добиваться успеха. В наиболее трудные минуты он сам появлялся на опасных участках, личным примером воодушевляя бойцов на выполнение поставленных задач. В марте 1945 года полк Третьяка прорвал немецкую оборону и вырвался вперёд, начав действовать во вражеском тылу. В результате его действий враг понёс большие потери. За эти заслуги он получил ещё два ордена – второй орден Красного Знамени и орден Александра Невского.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в Советской Армии. В 1949 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. в 1959 году – ВАГШ ВС СССР, в 1982 году – ВАК при ВАГШ. Служил на высоких командных должностях в различных военных округах, в ГСВГ. В 1967-1976 годах командовал БелВО, в 1976-1984 годах – ДалВО. В 1982 году за умелое руководство вверенным ему округом он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1984-1986 годах являлся главкомом войск Дальнего Востока. В 1986 году переведён в Москву, был главным инспектором – заместителем министра, главкомом войск ПВО, командующим ПВО Варшавского договора . В августе 1991 года вышел в отставку. Умер 3 мая 2007 года.