СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Югославии в годы Великой Отечественной войны. Взаимопомощь государств, основанная на общей антифашисткой коммунистической идеологии.

Югославия, или Государство сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС) во главе с Александром Карагеоргиевичем было образовано после окончания 1-й мировой войны 1 декабря 1918 г. 9 октября 1934 г. в Марселе, во время официального визита во Францию, король Александр стал жертвой террористического акта, организованного хорватскими националистами — усташами. Вместе с ним был убит министр иностранных дел Франции Луи Барту. После смерти Александра I при его малолетнем наследнике Петре был создан регентский совет во главе с двоюродным братом убитого короля — принцем Павлом. Обострение международной обстановки и внутренние национальные противоречия привели к подписанию в апреле 1939 г. соглашения о создании бановины Хорватия с правами широкой автономии, что, по сути, означало раздел Югославии на сербскую и хорватскую зоны влияния и образования нового правительства, во главе которого встали Д. Цветкович и В. Мачек. С началом 2-й мировой войны югославское правительство пыталось сохранить нейтралитет. Однако после поражения Франции в мае 1940 г., на югославское правительство усилился нажим со стороны Германии и Италии, стремившихся добиться вступления Югославии в агрессивную коалицию государств. В марте 1941 г. к державам «оси» присоединилась Болгария, что вынудило правительство Цветковича — Мачека 25 марта 1941 г. подписать в Вене протокол о присоединении к Тройственному пакту (см. Пакт трех держав). Однако подписание этого соглашения привело к внутриполитическому кризису, т. к. по стране прокатились массовые антифашистские выступления, под лозунгом «Лучше война, чем пакт». 27 марта 1941 г. в результате военного переворота правительство Цветковича — Мачека было свернуто, а престолонаследник Петр II был провозглашен королем. Мартовский переворот определил дальнейшую судьбу Югославии. Получив информацию о событиях в Белграде, А. Гитлер созвал экстренное совещание военных и политических советников, на котором было принято решение о вторжении в Югославию. Несмотря на то что новое югославское правительство Д. Симовича 5 апреля 1941 г. подписало Договор о дружбе и ненападении с СССР, уже 6 апреля началось вторжение государств «оси» на территорию Югославии, куда вошли 34 немецкие, 44 итальянские и 4 венгерские дивизии. 10 апреля немецкие войска захватили Загреб, а 12 апреля — Белград. Югославское правительство и король Петр покинули страну и вылетели в Грецию, позднее обосновавшись в Каире, а затем в Лондоне. 14 апреля 1941 г. югославской армии был отдан приказ о прекращении сопротивления, а 17 апреля начальник штаба верховного командования Югославии генерал Калафатович и министр иностранных дел страны Цинцар-Маркович в Сараево подписали соглашение о «перемирии», что, по сути, означало капитуляцию югославской армии. В плену оказалось более 350 тыс. солдат и офицеров. Территория страны оказалась поделена между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. На территории Хорватии было создано Независимое государство Хорватия (НГХ), во главе которого встал профашистский марионеточный режим Анте Павелича. Павелич и хорватские усташи развернули невиданный геноцид как против сербского населения, так против евреев и цыган. После нападения Германии на СССР подразделения НГХ («Хорватский легион») приняли участие в боях на советско-германском фронте. Территория собственно Сербии находилась под непосредственным управлением Германии, а 29 августа 1941 г. в Белграде было образовано «правительство» во главе с генералом М. Недичем. 4 мая 1941 г. эмигрантское югославское правительство обнародовало декларацию о продолжении борьбы с оккупантами. Часть офицеров югославской армии во главе с генералом Драголюбом (Дражи) Михайловичем — бывшим офицером разведотдела Генштаба югославской армии и военным атташе в Праге и Софии — скрылись в лесах Сербии и Восточной Боснии, а затем перебазировались в район горного массива Равна Гора в Западной Сербии, ставший центром четнического (от серб. «чета» — отряд) партизанского движения. Уже в мае 1941 г. начались вооруженные столкновения четников с оккупантами. Одновременно начинается активизация антифашистского коммунистического движения, во главе которого встал Иосип Броз Тито — лидер Компартии Югославии (КПЮ). Нападение Германии на СССР привело к новой активизации антифашистских сил в Югославии. 4 июля 1941 г. ЦК КПЮ обратился с призывом к народам Югославии начать вооруженную борьбу с оккупантами. С осени 1941 г. из Москвы регулярные трансляции вела радиостанция «Свободная Югославия». С лета 1941 г. под руководством КПЮ начинаются организованные и весьма успешные выступления партизан в Сербии и Черногории, на местах создаются народно-освободительные комитеты (НОК), а 21 декабря 1941 г. была образована первая пролетарская бригада, положившая начало Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). К этому же времени относятся первые контакты между четниками и коммунистами. Между Тито и Михайловичем состоялся ряд встреч, на которых были достигнуты договоренности о совместных действиях против оккупантов. Однако это сотрудничество не было долговременным. Уже в кон. 1941 г. между партизанами и четниками начались вооруженные столкновения. Причины разногласий крылись в глубоких идеологических и внешнеполитических противоречиях. В штаб четников прибыл английский эмиссар капитан Хадсон, а югославское правительство в эмиграции в декабре 1941 г. произвело Михайловича в генералы и назначило его военным министром. Американский президент Ф. Рузвельт разрешил предоставить заем югославскому правительству в размере 100 тыс. долларов. С апреля 1942 г. английская авиация стала регулярно снабжать четников оружием и боеприпасами. Районы, контролируемые отрядами Михайловича, существенно расширились. Со своей стороны СССР, в целом отрицательно относившийся к четническому движению, в силу тяжелого положения на советско-германском фронте не смог оказать материальной помощи югославским партизанам и ограничился декларативной поддержкой коммунистов, указывая в то же время на факты сотрудничества Д. Михайловича с фашистами и правительством М. Недича. В декабре 1941-1-й пол. 1942 гг. партизанские отряды, теснимые немецкими войсками, вынуждены были оставить большую часть освобожденных районов Сербии и Восточной Боснии. Основным силам партизан удалось прорваться в Западную Боснию. Политическим центром движения стал город Бихач, где 26 ноября 1942 г. было образовано Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Активизации сотрудничества СССР с партизанами Тито способствовала победа Красной Армии под Сталинградом. В то же время в течение всего 1943 г. партизанские отряды вели упорные бои как с четниками, так и с немецкими войсками. Всего в течение войны гитлеровские войска провели 7 генеральных наступлений против Народно-освободительной армии Югославии. 9 марта 1943 г. правительство Великобритании обратилось к СССР с меморандумом, в котором предлагалось достичь общей договоренности в политике по отношению к Югославии, учитывая влияние там двух антифашистских сил. СССР оставил английский меморандум без ответа. Видя усиление позиций НОАЮ, английское правительство установило с ней контакт. В конце мая 1943 г. в верховный штаб Народно-освободительной армии прибыла английская военная миссия во главе с капитаном Дикиным. Тегеранская конференция ноября 1943 г. оказала существенное влияние на расстановку политических сил в Югославии. Отклонение плана У. Черчилля об открытии на Балканах Второго фронта отрицательно отразилось начетническом движении. 29-30 ноября 1943 г. в боснийском городе Яйце состоялась вторая сессия АВНОЮ, принявшая декларацию о будущем создании Югославского демократического федеративного государства. АВНОЮ приняла решение о создании временных органов власти — верховном законодательном и исполнительном комитете освобождения Югославии, которым было провозглашено АВНОЮ, и Национальном комитете освобождения Югославии (НКОЮ), взявшем на себя правительственные функции. Главой НКОЮ стал И. Броз Тито. Эта же сессия лишила короля Петра II прав законной власти, запретив ему до окончания войны возвращаться в страну. Деятельность АВНОЮ нашла положительный отклик у руководства СССР. Оно направило в Югославию советскую военную миссию во главе с генераллейтенантом Н. В. Корнеевым, которая 23 февраля 1944 г. прибыла на место. С этого времени СССР стал оказывать партизанам значительную материальную помощь, создав перевалочную авиабазу в итальянском городе Бари. Всего за годы войны СССР поставил в Югославию ок. 156 тыс. винтовок и карабинов, ок. 39 тыс. автоматов, 5,8 тыс. орудий и минометов, 69 танков, 491 самолет. В свою очередь английское правительство стало вести переговоры с НКОЮ об условиях соглашения с эмигрантским правительством. Именно поэтому в конце февраля 1944 г. английские офицеры были отозваны из четнических штабов. 12 апреля 1944 г. в Москву прибыла югославская военная миссия во главе с В. Терзичем, что еще более укрепило сотрудничество НКОЮ с СССР. Английское и американское правительства со своей стороны настаивали на скорейшем начале переговоров короля Петра с НКОЮ. Во главе королевского правительства был поставлен И. Шубашич, немедленно начавший эти переговоры. Гитлеровское командование в свою очередь начало очередное наступление на партизан. Мощный удар фашистами был нанесен по городу Дрвар (Босния), где находились верховный штаб НОАЮ, а также руководители КПЮ, АВНОЮ. В ходе ожесточенных боев гитлеровцам удалось захватить Дрвар, однако руководство освободительного движения смогло покинуть город и выйти в район Купрешко Поле. Сюда по приказу советской военной миссии в ночь на 4 июня 1944 г. прибыл советский военный самолет, который, совершив два рейса, вывез И. Тито и его штаб в Бари. Западные союзники также отправили в Купрешко Поле два своих самолета и эвакуировали остальных руководителей НОАЮ. За успешное выполнение задания летчикам Шорникову, Калинкину и штурману Якимову были присвоены звания Герой Советского Союза и Народный герой Югославии. 21 сентября 1944 г. И. Броз Тито прилетел в Москву, где встретился 3-й Украинский фронт. Командир 326-й Львовской авиадивизии полковник В. Я. Кудряшов встретился с командиром летчиков Народноосвободительной армии Югославии А. Балевичем с И. В. Сталиным. В ходе переговоров было достигнуто соглашение о переходе крупных советских частей на территорию Восточной Сербии для освобождения Белграда, после чего части Красной Армии должны были покинуть Югославию. 28 сентября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Ф. И. Толбухина пересекли югославскую границу, а уже 20 октября 1944 г. советские войска совместно с частями НОАЮ и партизанскими отрядами освободили Белград. К началу ноября 1944 г. от немецко-фашистских войск была освобождена значительная территория страны. Отряды четников Д. Михайловича стали распадаться, а сам он был схвачен, предстал перед судом и 15 июля 1946 г. был приговорен к смертной казни. В ноябре 1944 г. между НКОЮ и эмигрантским правительством было заключено соглашение о создании объединенного правительства, которое было образовано в марте 1945 г. в соответствии с решениями Ялтинской конференции. Во главе его встал И. Б. Тито, а министром иностранных дел был назначен И. Шубашич. Это правительство получило международное признание, а 11 апреля 1945 г. в Москве между СССР и Югославией был подписан Договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве. Территория Югославии была полностью освобождена 15 мая 1945 г., когда под ударами НОАЮ и приданных ей частей Красной Армии сложили оружие последние части гитлеровцев и вооруженных формирований НГХ.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947;

Документы международных отношений (1917-1945 гг.). М., 1999.

Автор статьи: Вишняков Я. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015