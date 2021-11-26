СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Венгрией в годы Великой Отечественной войны, направленные на освобождение последней от фашистского влияния.

Статус Венгрии в дуалистической системе монархии Габсбургов предопределил отношение к ней на Версальской конференции как к одной из побежденных в 1-й мировой войне держав. В соответствии с Трианонским мирным договором 1920 г. территория нового государства составила ок. 30% площади венгерской части империи. Стремление к ревизии Версальской системы предопределило сближение Венгрии с Италией (договор 1927 г.) и Германией (венгерский премьер-министр Д. Гембеш был первым зарубежным лидером, посетившим Гитлера после прихода нацистов к власти). В плане внутренней политики лозунг ревизии Трианона был фактором консолидации общества, обусловившим слабость венгерского антифашистского сопротивления вплоть до осени 1944 г. М. Хорти и его окружение, утвердившиеся у власти вследствие падения Венгерской советской республики 1919 г., с крайней непримиримостью относились к коммунистической идеологии и видели в возможной экспансии СССР на запад угрозу мировой цивилизации. Опасения, однако, отступали на задний план, когда дело касалось объективного совпадения интересов СССР и хортистской Венгрии. Основой для сближения двух стран стало их общее неприятие Версальской системы и в особенности территориальные претензии каждой из них к Румынии. Этот фактор сыграл решающую роль при установлении дипломатических отношений 14 февраля 1934 г. Прерванные 2 февраля 1939 г. вследствие присоединения Венгрии к Антикоминтерновскому пакту, они были восстановлены 23 сентября того же года после резкого поворота во внешней политике СССР. Потепление официальных отношений достигло наивысшей точки летом 1940 г., когда Венгрия всецело поддержала советскую акцию по присоединению Бессарабии, а правительство СССР в заявлении В. М. Молотова от 3 июля также признало за Венгрией право на ревизию границ с Румынией. В свою очередь Германия, активно использовав режим М. Хорти в своих действиях по расчленению Чехословакии (1938-1939 гг.), не поддерживала венгерских ревизионистских требований в полном объеме, поскольку видела в их осуществлении угрозу вовлечению Румынии в орбиту своего влияния. Тем не менее при поддержке Германии и Италии Венгрия добилась значительных территориальных приращений путем Венских арбитражей 1938 и 1940 гг. (Южная Словакия, Северная Трансильвания). Весной 1939 г. венгерская армия оккупировала Закарпатскую Украину. В ноябре 1940 г. Венгрия присоединилась к Тройственному пакту, в апреле 1941 г. приняла участие в югославской кампании вермахта, прирастив к своей территории земли Воеводины. Неудовлетворенность достигнутыми территориальными приращениями и расчет на содействие Германии в присоединении к Венгрии Южной Трансильвании ставили Будапешт в еще большую политическую зависимость от Берлина, заставляли подчиняться его требованиям относительно посылки войск на Восточный фронт. Уже на следующий день после начала германской агрессии против Советского Союза, 23 июня 1941 г., В. М. Молотов заявил венгерскому посланнику в Москве, что в случае нейтралитета Венгрии СССР по окончании войны поддержит ее требования в отношении всей Трансильвании. Этот спонтанный дипломатический ход не сумел, однако, переломить прогерманских ориентаций хортистской элиты. Поводом для вступления Венгрии в войну против СССР 27 июня 1941 г. стала провокация особых частей вермахта с бомбардировкой города Кашша (Кошице), ответственность за которую была возложена на советскую авиацию. В январе 1943 г. венгерская армия понесла огромные потери (80 тыс. убитыми) на Восточном фронте, в излучине реки Дон близ Воронежа. С декабря 1941 г. Венгрия находилась в состоянии войны с Великобританией и США. Но уже в 1942 г. правительство М. Каллаи стремится к налаживанию контактов с западными державами в целях обеспечения более благоприятных условий выхода из войны в случае поражения Германии. Стремясь предотвратить потерю стратегически важного союзника, Германия 19 марта 1944 г. оккупировала Венгрию. После разрыва Румынии с Германией 23 августа 1944 г. М. Хорти и его окружение активизируют поиски путей выхода из войны, затруднявшиеся присутствием на территории Венгрии крупного контингента вермахта. Расчеты хортистов на приближение англо-американских войск с юга к венгерским рубежам оказались иллюзорными, а нерешительное обращение по совету западных держав к СССР было малоэффективным из-за упорного стремления М. Хорти уклониться от объявления войны Германии. Работа венгерской делегации, с 1 октября обсуждавшей в Москве предварительные условия перемирия, была прервана вследствие государственного переворота 15-16 октября, осуществленного преданными «Третьему рейху» нилашистами во главе с Ф. Салаши. Освобождение Венгрии войсками 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов продолжалось с 23 сентября 1944 г. по начало апреля 1945 г., штурм Будапешта с конца декабря 1944 г. по 13 февраля 1945 г. При освобождении Венгрии погибло не менее 140 тыс. советских солдат. Экономические потери Венгрии в войне в 5 раз превысили национальный доход страны за предвоенный 1938 г., а людские жертвы составили более 800 тыс. человек, среди которых сотни тысяч евреев, ставших жертвами Холокоста. Было утрачено 40 % национального богатства. Уровень промышленного производства Венгрии в 1945 г. составил 20-25% от довоенного. Образованное в декабре 1944 г. в Дебрецене временное антифашистское правительство 28 декабря объявило войну Германии, а 20 января 1945 г. подписало перемирие с СССР, обеспечившим себе ведущие позиции в образованной 28 января Союзной Контрольной Комиссии во главе с маршалом К. Е. Ворошиловым, действовавшей до 1947 г. Дипломатические отношения с СССР были восстановлены 25 сентября 1945 г. Парижский мирный договор 1947 г. с небольшой корректировкой не в пользу Венгрии подтвердил ее границы, установленные в 1920 г. в Трианоне.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947.

Автор статьи: Стыкалин А. С.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015