СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Китаем в годы Второй мировой войны, заключающиеся в оказании военной и материальной помощи, а также дипломатической поддержки. Развитие отношений, сложившихся в межвоенный период.

Неустойчивая внутриполитическая обстановка в Китае в 1920-1930-е гг. во многом влияла на советско-китайские взаимоотношения в предвоенный период. Наиболее дружественные отношения у СССР складывались с правительством Южного Китая (председатель — лидер партии «Гоминьдан» Сунь Ятсен). По его просьбе Советский Союз в феврале 1923 г. направил в Южный Китай первую группу политических и военных советников, задачей которых была помощь в создании политических структур «Гоминьдана» и Национально-революционной армии (НРА) Южного Китая. 31 мая 1924 г. на волне революционного подъема, центральное пекинское правительство (президент Дуань Ци-жуй) установило с СССР дипломатические отношения. Отдельно были подписаны соглашения о совместном управлении Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД). После смерти Сунь Ятсена возглавляемая главнокомандующим НРА Чан Кайши группировка совершила ряд военных переворотов, захватила власть в стране и 18 апреля 1927 г. сформировала в городе Нанкин новое Национальное правительство. Компартия Китая была объявлена вне закона. Ушедшие в сельские районы коммунисты начали партизанскую войну. 10 июля 1929 г., в нарушение соглашений о КВЖД, китайские полицейские формирования с помощью белоэмигрантских организаций спровоцировали на ней вооруженный конфликт. В ответ на это СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем, а в октябре-ноябре 1929 г. провел силами Особой Дальневосточной армии успешную боевую операцию. Китайское правительство было вынуждено подписать протокол, восстанавливающий прежнее положение на железной дороге. В кон. 1931 г. японские войска оккупировали Северо-Восточный Китай (Маньчжурию) и создали государство Маньчжоу-Го во главе с последним императором цинской династии Пу И. Решительно осудив японскую агрессию, СССР 12 декабря 1932 г. восстановил дипломатические отношения с Китаем. В июле 1937 г. Япония начала активные военные действия, направленные на захват всей территории Китая. Советский Союз поддержал национально-освободительную войну китайского народа, заключив 21 августа 1937 г. с Китаем договор о ненападении, и стал оказывать стране материальную и военную помощь. Советское правительство предоставило правительству Китая два крупных денежных займа, китайским вооруженным силам было поставлено большое количество военной техники и материалов. В Китай были посланы советские военные специалисты, на стороне его вооруженных сил сражалось много советских воинов-добровольцев. Однако с началом Великой Отечественной войны из-за необходимости бросить все силы на борьбу против Германии СССР фактически прекратил поставки и отозвал военных специалистов. Значительную материальную помощь Чан Кайши стали оказывать в то время Соединенные Штаты Америки и Великобритания. После японского нападения на американскую базу в Перл-Харборе и вступления в мировой конфликт США, центральное правительство Китая 9 декабря 1941 г. официально объявило о том, что находится в состоянии войны с Японией, Германией и Италией. Но несмотря на поддержку западных стран, политика пассивного сопротивления японской агрессии и противоречия между «Гоминьданом» и КПК привели к тому, что к 1945 г. под контролем Японии оказалась территория, на которой проживало ок. 70% всего населения Китая. Более того, части коммунистов и центрального правительства нередко вступали между собой в открытые вооруженные столкновения. Предвидя конечный разгром Японии странами, входящими в Антигитлеровскую коалицию, руководства «Гоминьдана» и КПК (председатель Мао Цзэдун) предпочитали не вести активных боевых действий против японских войск, стараясь накопить силы для послевоенной борьбы за власть в Китае. В феврале 1945 г. на Крымской (Ялтинской) конференции глав государств «Большой тройки» СССР подтвердил свою готовность вступить в войну против Японии и открыть боевые действия против японской Квантунской армии, дислоцированной в северо-восточной части Китая и Корее, при соблюдении ряда условий. В частности, это касалось сохранения статуса Монгольской Народной Республики (МНР), передачи СССР Южного Сахалина и Курильских островов, аренды военно-морской базы Порт-Артур и порта Дальний (Дайрен), совместной эксплуатации КВЖД и др. 30 июня 1945 г. в Москве начались трудные переговоры между правительствами СССР и Китая по подготовке будущего мирного договора. Китайское правительство, надеясь на содействие США и Великобритании, отказывалось признавать существование МНР, настаивало на передаче Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской (ЮМЖД) железных дорог в собственность Китая, установлении в порту Дальний и на военно-морской базе Порт-Артур китайского управления, просило оказать помощь в «умиротворении» районов, находящихся под влиянием КПК и выдвигало еще ряд требований. 9 августа 1945 г. Советский Союз объявил войну милитаристской Японии и в ходе Маньчжурской наступательной операции в короткий срок разгромил Квантунскую армию Японии и освободил территорию Северо-Восточного Китая и Внутренней Монголии. Успехи советских войск в войне против Японии позитивно повлияли на позицию гоминьдановского руководства Китая на переговорах. В результате компромиссных решений спорные вопросы были урегулированы, и 14 августа 1945 г. был подписан Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской республикой. Подписи под документом поставили руководители внешнеполитических ведомств СССР и Китайской республики — В. М. Молотов и Ван Шицзе. В Договоре, срок действия которого был определен в 30 лет, стороны обязались помогать друг другу в войне против Японии, не участвовать в коалициях, направленных против одной из сторон, оказывать взаимную экономическую помощь после окончания войны. Одновременно на тот же срок были заключены соглашения о КЧЖД (Китайско-Чанчуньской железной дороге, связывающей КВЖД и ЮМЖД), Порт-Артуре, порте Дальнем и др. Стороны обменялись нотами по поводу признания Китаем независимости МНР. Советско-китайский договор отвечал взаимным интересам СССР и Китая и открывал путь для всестороннего сотрудничества между двумя странами на послевоенный период, что было выгодно в первую очередь Китаю. 2 сентября 1945 г. Япония подписала безоговорочную капитуляцию. 2-я мировая война закончилась. Китай был полностью очищен от японского присутствия. Китайское население с благодарностью встречало советских воинов, принесших на их землю освобождение. Бойцы и командиры Красной Армии, сознавая свою миссию, вели себя чрезвычайно корректно по отношению к жителям северо-восточных провинций страны. Нередко они приходили им на помощь, восстанавливая разрушенные многолетней войной объекты народного хозяйства, колодцы, школы и т. д. Вскоре после окончания боевых действий советские войска были выведены из страны. Советское военное присутствие сохранялось только на территории арендованной базы в Порт-Артуре. Однако после изгнания японских оккупантов в Китае с новой силой развернулась борьба между «Гоминьданом» и КПК, окончившаяся победой коммунистических войск и приходом к власти в стране в 1949 г. руководства во главе с Мао Цзэдуном. После этого в советско-китайских отношениях наступила новая фаза.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947;

Год кризиса. 1938 – 1939. Документы и материалы. М., 1990.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015