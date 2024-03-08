СОКОЛОВСКИЙ, ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ

Соколóвский, Василий Данилович (09[21].07.1897, д. Козлики Белостокского у. Гродненской губ. — 10.05.1968, Москва) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (1946). Герой Советского Союза (1945). Из крестьян. В 1918 окончил Невельскую учительскую семинарию и добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). В Гражданскую вой­ну в России 1917 – 1922 — командир стрелкового полка, бригады, начальник штаба дивизии. Участвовал в боях с Чехословацким корпусом , отрядами Г. М. Семенова , вой­сками К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро, в установлении советской власти в Азербайджане, борьбе с дашнаками и басмачеством . Окончил Военную академию РККА (1921). В межвоенный период — начальник штаба дивизии, корпуса, комдив, заместитель начальника и начальник штаба военных округов. С февраля по июнь 1941 — заместитель начальника Генштаба РККА по организационно-мобилизационным вопросам. В Великую Отечественную вой­ну 1941 – 1945 — 1-й заместитель начальника Генштаба РККА (июнь — июль 1941, январь — март 1942), начальник штаба вой­ск Западного направления (июль — сентябрь 1941, февраль — май 1942), начальник штаба Западного фронта (июль 1941 — январь 1942, май 1942 — февраль 1943). Участвовал в планировании и осуществлении контрнаступления под Москвой. С февраля 1943 — командующий Западным фронтом, вой­ска которого во взаимодействии с другими фронтами провели Ржевско-Вяземскую, Орловскую и Смоленскую операции (1943). В Оршанской (1943) и Витебской (1944) наступательных операциях С. не смог добиться успеха и был снят с должности. С апреля 1944 — начальник штаба 1-го Украинского фронта, с апреля 1945 — заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом. Внес большой вклад в планирование, подготовку и проведение Львовско-Сандомирской (1944), Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской и Берлинской (все в 1945) операций. Участвовал при подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии и в Параде Победы в Москве (1945). После вой­ны — заместитель и главнокомандующий Группой советских вой­ск в Германии, первый заместитель министра Вооруженных Сил (военного министра) СССР. В 1952–1960 — начальник Генштаба — 1-й заместитель военного министра (министра обороны) СССР. В 1960–1968 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден 8 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова I степени, 3 орденами Кутузова I степени, орденом Октябрьской Революции и др.

Соч. : О советском военном искусстве в битве под Москвой // Военно-исторический журнал. 1961. № 11, 12.

Лит .: Лагодский С. А. Василий Соколовский: полководец, стратег, дипломат. М., 1995; Маршал Василий Соколовский. М., 2017. С. Е. Лазарев.