СКРИПКО НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1944), командующий Военно-транспортной авиацией в 1955-1969 годах.

Биография

Родился 22 ноября (по новому стилю — 5 декабря) 1902 года в селе Больдераа (ныне — микрорайон в черте города Риги). В 1919 году поступил на службу в РККА. Начинал службу красноармейцем в пехотных частях, затем был переведён в артиллерию. Принимал участие в разгроме белогвардейцев и японских интервентов на Дальнем Востоке, за боевые отличия Приказом Реввоенсовета Республики был удостоен ордена Красного Знамени РСФСР.

После окончания Гражданской войны Скрипко продолжал службу. В 1927 году окончил Качинскую ВАШЛ, в 1938 году – Ленинградскую высшую лётно-тактическую школу.

С января 1940 года служил помощником командира, командиром 35-й авиационной бригады КОВО, летом того же года — командиром 16-й смешанной авиационной дивизии. С ноября 1940 года командовал 3-м авиационным корпусом дальней бомбардировочной авиации, расквартированном в городе Смоленске.

Великая Отечественная война

С 22 июня 1941 года находился в действующей армии. Лётчики 3-го авиационного корпуса под его командованием наносили удары по 39-му танковому корпусу вермахта от Вильнюса до Ельни и от Бреста до Смоленска. Благодаря этому враг понёс большие потери в танках, лишился крупного склада боеприпасов под Варшавой. Кроме того, лётчики Скрипко многократно в тёмное время суток бомбили вражеские аэродромы, с которых люфтваффе бомбило Москву. Активно внедрял технические новшества в боевую работу лётных частей — так, по его идее на бортах были установлены дополнительные пулемёты, что значительно повысило огневую мощь.

В августе 1941 года был назначен на должность командующего ВВС 5-й армии, а с октября того же года служил заместителем командующего ВВС Юго-Западного фронта. Большое внимание уделял изучению опыта действий вражеской авиации и обучению личного состава подчинённых частей. Несмотря на значительные потери первого периода войны, при его активном участии удалось сравнительно быстро восстановить её боевой состав. Одним из источников пополнения самолётного парка стал сбор самолётов с мест вынужденных посадок, который курировал лично Скрипко.

С марта 1942 года - первый заместитель командующего АДД. При его непосредственном участии осуществлялось преобразование в этот новый вид авиации бывшей дальнебомбардировочной авиации. Помимо многочисленных лётных частей, ряд из которых формировался под контролём Скрипко, в АДД вошёл ряд военных учебных заведений и промышленных предприятий. В кратчайшие сроки, при большой интенсивности вылетов, сумел поставить боевую работу так, чтобы в срок выполнять задания СВГ. Неоднократно командировался в действующую армию — под Ленинград и Сталинград, на Керченский полуостров, на Курскую дугу, в Белорусскую ССР, Прибалтику, Восточную Пруссию. За время войны прошёл путь от полковника до маршала. В декабре 1944 года был назначен первым заместителем командующего 18-й воздушной армией, в которую была преобразована АДД.

Послевоенная жизнь

С 1946 года занимал должность первого заместителя командующего Дальней авиацией. В 1950 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии, после чего командовал транспортной авиацией ВДВ. В 1955 году, когда была создана Военно-транспортная авиация, стал её первым командующим. Оставался на этом посту на протяжении четырнадцати лет, внеся огромный вклад в становление и развитие данного вида ВВС. Участвовал в разработке плана операции «Дунай» по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. С августа 1969 года – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 5 декабря 1987 года.