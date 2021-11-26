СКОМОРОХОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Советский летчик-истребитель, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор.

Николай Скоморохов родился 19 мая 1920 года в Саратовской губернии, в селе Лапоть. Происходил из крестьянской семьи. По окончании школы работал слесарем и токарем, учился в библиотечном техникуме. В течение года занимался в аэроклубе.

Военные годы

Николай ушел на фронт добровольцем в 1940 году. За два года окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. В боевые вылеты начал выходить с декабря 1942 года с аэродрома г. Адлер. Первая победа была им одержана зимой 1943 года. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах.

Скоморохов принимал участие в освобождении многих стран от фашистов: Украины, Молдавии, Болгарии, Югославии, Венгрии и др. Во время освобождения Будапешта Скоморохов сражался в звании капитана. Именно тогда он сумел сбить 2 самолета из так называемой “бриллиантовой эскадры” немецких ВВС.

За время войны Николай Скоморохов совершил 605 боевых вылетов, более 130 воздушных боев, сбил 46 немецких самолетов лично и 8 в группе. При этом сам летчик ни разу не был ранен, а его самолет не был подбит. Нахождение в небе летчика с позывным “Скоморох” являлось для немецких пилотов большой опасностью.

Послевоенный период

После войны Николай Скоморохов окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Занимал высокие военные посты. В 1973-1988 годах был начальником Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина, в 1988-1992 годах - военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны. В 1981 году летчик получил звание маршала авиации.

В 1992 году вышел в отставку. Жил в Москве. Семья - жена Мария и дочь Светлана.

14 октября 1994 года Н.М. Скоморохов погиб в автомобильной катастрофе. Похоронен на Новодевичьем кладбище.