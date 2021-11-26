СИДОРОВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Боевой путь героя

Родился в семье железнодорожника. Окончил семь классов школы и аэроклуб в Ленинграде. Работал на Кировском заводе. Призван на воинскую службу в 1941 г. и отправлен в военную авиационную школу в Батайск. С сентября 1943 г. на фронте в звании сержанта. Служил в 79-м гвардейском штурмовом авиаполку (2-й гвардейской штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии, 1-го Белорусского фронта). Воевал на штурмовике Ил-2. Смог выполнить свою первую боевую задачу, уничтожив склад боеприпасов противника, прорвавшись через три линии зенитной артиллерии. 28 октября 1943 г. после удара по артиллерийско-минометной батареи противника смог совершить посадку, несмотря на повреждение руля управления. Свою первую боевую награду получил 21 декабря 1943 г. за сбитый немецкий истребитель Фокке-Вульф-190, который удалось уничтожить, несмотря на неисправность собственной машины. При этом Сидорович до конца смог сохранить строй, а также прикрыть ведущий самолет группы. 22 февраля 1944 г. совершил бреющий полет над автоколонной противника, уничтожив пять автомашин с боеприпасами и нанеся урон живой силе противника. Следующей награды был удостоен за 4 боевых вылета, совершенных 24 июня 1944 г. В составе группы бомбардировал окруженную группу противника под Бобруйском, в ходе налета поджег два бензозаправщика и четыре автомашины. Помимо боевых вылетов совершал разведывательные полеты, 1 июля во время подобного полета нанес удар по автоколонне на дороге Минск-Слуцк. 14 августа обнаружил воинский эшелон на станции Тлущ, несмотря на зенитный огонь, атаковал его, подбив три железнодорожных вагона. После этого эшелон подвергся повторной атаке 6 самолетов Ил-2. 10 сентября 1944 г. он сфотографировал укрепленный район перед Варшавой Зеленка-Вавер. В октябре участвовал в налетах на оборонительную линию противнику вокруг Праги. 24 октября совершил свой сотый боевой вылет и подбил 2 танка и одно артиллерийское орудие. Его 79-ый штурмовой гвардейский полк действовал на Берлинском направлении. Всего за время Великой Отечественной войны совершил 122 боевых вылета, из них 15 раз был ведущим группы, а 35 раз был ведущим во время разведывательных полетов. 15 мая 1946 г. лейтенант Сидоровича удостоили высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны продолжил службу в ВВС СССР, дослужился до звания подполковника. Окончил военно-политическую академию. Скоропостижно скончался, его похоронили на ленинградском Шуваловском кладбище.