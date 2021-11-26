ШУМИЛОВ Михаил Степанович

Советский военачальник, генерал-полковник (1943), Герой Советского Союза (1943).

Родился в селе Верхтеченском Шадринского района Курганской области в семье крестьянина. С отличием окончил сельскую школу, поступил в учительскую семинарию. Окончить ее не успел, был призван в армию и в марте 1917 г. в чине младшего офицера отправлен на фронт. В конце года демобилизован, вернулся домой, был направлен на землемерные курсы. После начала чехословацкого мятежа М. С. Шумилов организовал добровольческий отряд, который вскоре влился в состав 4-го Уральского полка. Летом 1920 г. полк в составе 85-й особой бригады сражался на Южном фронте, где Шумилов получил серьезное ранение. В 1929 г. окончил курсы «Выстрел». Во время Гражданской войны в Испании являлся военным советником республиканцев. После возвращения на Родину принял стрелковый корпус, в этой должности участвовал в советско-финской войне. После начала Великой Отечественной войны возглавил 11-й стрелковый корпус Северо-Западного фронта, отходивший с боями к Ленинграду; в 1941-1942 гг. руководил действиями 55-й и 21-й армий. С августа 1942 г. командовал 64-й армией, которая совместно с 62-й армией героически обороняла Сталинград. Маршал А. И. Еременко впоследствии отмечал, что 64-я армия сыграла исключительно большую роль в Сталинградском сражении, что ее упорство и активность в обороне, ее маневренность и подвижность на поле сражения причинили врагу много неприятностей, нанесли ему большой урон, помогли сорвать захват Сталинграда. Окружающие характеризовали Шумилова как человека большой души, с широким военным и политическим кругозором, сильной волей и высокой требовательностью. 64-я армия, преобразованная после Сталинградской битвы в 7-ю гвардейскую, вместе со своим командующим прошла путь от Волги до Праги, сражалась на Украине и в Карпатах, участвовала в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За успешную организацию форсирования Днепра М. С. Шумилов был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Шумилов командовал войсками Белорусского и Воронежского военных округов, с 1958 г. — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.