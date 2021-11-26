РОДИМЦЕВ Александр Ильич

Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1937, 1945).

Родился в селе Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области в бедной крестьянской семье. В Красной Армии с 1927 г. В 1932 г. окончил Военную школу им. ВЦИК. Сражался на стороне республиканцев в Испании; за образцовое выполнение особого задания 22 октября 1937 г. майору Родимцеву А. И. было присвоено звание Герой Советского Союза. Участвовал в походе советских войск в Западную Белоруссию. В 1938 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1940 г. принимал участие в советско-финской войне. В июне 1941 г. полковник А. И. Родимцев командовал 5-й авиадесантной бригадой. После нападения Германии на СССР десантники Родимцева героически сражались, защищая Киев, в сентябре держали оборону на реке Сейм. Оказавшись в окружении, слаженными действиями прорвали кольцо врага и вышли к основному фронту. Затем А. И. Родимцев принял 87-ю (с января 1942 г.— 13-ю гвардейскую) стрелковую дивизию, которая дралась под Харьковом. Дивизия особо отличилась в боях под Сталинградом. Защита «дома сержанта Павлова», городского вокзала и центра города, штурм Мамаева кургана — вот лишь немногие памятные вехи героического пути 13-й гвардейской, которой командовал Родимцев. После победы под Сталинградом, в мае 1943 г. генерал был назначен командиром 32-го гвардейского стрелкового корпуса, в состав которого вошла и 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Во главе этого корпуса Родимцев воевал до конца войны. Корпус участвовал в Курской битве, поддерживая танкистов в знаменитом Прохоровском сражении; успешно действовал при освобождении Левобережной и Правобережной Украины (за что дивизии корпуса были удостоены наименования Полтавских и Кременчугских), в Польше в Нижне-Силезской операции. Летом 1944 г. гвардейцы форсировали Вислу в районе Сандомира и сумели удержать захваченный плацдарм. Зимой 1945 г. они прорвали сильно укрепленную оборону врага и преследовали его до реки Одер, с ходу форсировав это водное препятствие. Корпус участвовал в Берлинской операции, 24 апреля 1945 г. вышел на Эльбу в районе Торгау, где встретился с войсками союзников. Вскоре корпус А. И. Родимцева, наряду с другими соединениями 1-го Украинского фронта, получил новый приказ: броском на юг освободить ряд городов Чехословакии и помочь восставшей Праге. Лишь 13 мая раздалась команда зачехлить орудия. После войны А. И. Родимцев окончил Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба. Был командиром соединения, помощником командующего войсками военного округа, главным военным советником и военным атташе в Албании. С 1956 г. служил в войсках. С 1966 г.— в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.