ПОПКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Генерал-лейтенант авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Биография

Родился 1 мая 1922 года в Москве. В 1938 году окончил планерную школу, в 1940 году – аэроклуб. В сентябре 1940 года был призван в РККА . В сентябре 1941 года окончил Чугуевскую ВАШЛ, в марте 1942 года – Батайскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

С мая 1942 года – в действующей армии. Воевал в 5-м гвардейском истребительном авиаполку, пройдя путь от пилота до командира эскадрильи. В начальный период своей боевой работы совершал вылеты на Холмском, Великолукском и Ржевском направлениях. Уже за первые четыре месяца пребывания на фронте Попков совершил 82 вылета. Летал на штурмовку и бомбардировку аэродромов и скоплений войск врага, производил воздушную разведку и аэрофотосъёмку, прикрытие наземных сил.

3 августа 1942 года в воздушном бою самолёт Попкова был сбит, лётчик, получивший многочисленные ожоги лица, рук и ног, спасся на парашюте.

Во время Великой Отечественной войны проявил себя как выдающийся лётчик, отличный воздушный боец, мастер снайперского огня. В документах неизменно отмечалось, что Попков высоко ценил взаимную выручку в бою, не раз бросал преследование неприятеля и спасал своих товарищей. Проявил себя и как отличный разведчик, постоянно доставлявший командованию ценные сведения о противнике.

По состоянию на 2 августа 1943 года, Попков принял участие в 17 воздушных боях, сбив 12 вражеских самолётов лично. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Участвовал в освобождении Украинской ССР и Польши, боях на Одере и в Германии. 16 июня 1944 года над станцией Бессарабской его самолёт был обстрелян вражеской зенитной артиллерией. Лётчик получил ранения в правую руку и правую ногу, но, ведя самолёт одной рукой, сумел довести подбитую машину до своего аэродрома.

По состоянию на 27 февраля 1945 года, Попков совершил 325 вылетов, участвовал в 83 воздушных боях, сбив 36 самолётов лично и 1 – в группе. За это он во второй раз получил высшую степени отличия СССР. Всего же за время войны Попков совершил 345 (по другим данным, 358) вылетов, сбив 40 вражеских самолётов.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил ВВА, в 1964 году – ВАГШ ВС СССР. Занимал высокие командные и инспекторских должности. В 1980-1989 годах находился на преподавательской работе в ВВИА им. Н. Е. Жуковского. В апреле 1989 года вышел в отставку. Умер 6 февраля 2010 года.