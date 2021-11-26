ПЛИЕВ ИССА АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военный деятель, генерал армии, участник Великой Отечественной и советско-японской войн, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), Герой Монгольской Народной Республики (1971).

Биография

Родился 12 (по новому стилю – 25) ноября 1903 года в селе Старый Батакоюрт (ныне – Правобережный район Северной Осетии). Окончил начальную школу, батрачил по найму у богатых селян.

В марте 1922 года был призван в РККА. В 1926 году окончил Ленинградскую кавшколу, в 1933 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на командных должностях в различных кавалерийских частях. В 1936-1938 годах находился в командировке в Монгольской Народной Республике, был инструктором штаба Улан-Баторского объединённого военного училища. За отличную службу по подготовке военных специалистов получил свой первый орден – от монгольского правительства.

Вернувшись в СССР, командовал 48-м кавалерийским полком. Участвовал в польском походе 1939 года. В октябре 1940 года был направлен на учёбу в ВАГШ. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны, и был досрочно выпущен из академии.

Великая Отечественная и советско-японская войны

В июле 1941 года Плиев был назначен командиром 50-й кавалерийской дивизии. Во главе этого соединения он участвовал в Смоленском сражении , битве за Москву . Дважды его дивизия прорывалась в немецкий тыл и совершала рейды, нанося большие потери вражеским войскам, нарушая их коммуникации. Так, 23 августа 1941 года она полностью разгромила немецкий батальон, а затем, продвинувшись вперёд, уничтожила: 1 орудие, 2 миномёта, 11 километров кабеля связи, 3 склада, 1 танк, до 900 солдат и офицеров. Были захвачены большие трофеи. Во всех боях Плиев, несмотря на генеральское звание, лично ходил в атаки и разведки. Благодаря его исключительному умению маневрировать в условиях оккупированной территории дивизия возвращалась через линию фронта с незначительными потерями. Уже в ноябре 1941 года Плиев был удостоен первой своей советской награды – ордена Ленина, тогда же его дивизия стала 3-й гвардейской.

В декабре 1941 года был назначен командиром 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, во главе его участвовал в разгроме гитлеровцев на подступах к Москве. С апреля по июль 1942 года командовал 5-м кавалерийским корпусом, а затем возглавил 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Сражался под Харьковом , на Дону, под Сталинградом . 19-25 ноября 1942 года его соединение предприняло успешное наступление в районе станицы Клетской Сталинградской области. Пройдя с боями до 120 километров, кавалеристы освободили ряд населённых пунктов, уничтожили до 3500 солдат и офицеров, 8 самолётов, 730 автомашин. Было захвачено 25 танков, 17 самолётов, 520 автомашин, 80 орудия, до 500 пленных.

После завершения Сталинградской битвы, в мае 1943 года, Плиев был назначен заместителем командующего Степным военным округом, через месяц преобразованным в Степной фронт. В этом качестве он участвовал в битве на Курской дуге и освобождении Украинской ССР. С ноября 1943 года командовал 4-м гвардейским кавалерийским корпусом. В ожесточённых наступательных боях вверенное ему соединение успешно выполняло поставленные задачи. В боях на Правобережной Украине кавалеристы под командованием Плиева обеспечили окружение и разгром 6-й армии вермахта, а затем переправились через Южный Буг и совместно с другими частями освободили многие крупные населённые пункты, в том числе Одессу. За это Плиев был удостоен звания Героя Советского Союза по представлению Маршала А. М. Василевского .

Во время освобождения Белорусской ССР 25 июня 1944 года корпус вошёл в прорыв, сбив вражеский арьергард и овладев опорными пунктами противника в глубине его обороны. Уже к вечеру 27 июня 1944 года кавалеристы перерезали все пути, ведущие в Бобруйск с юга и юго-запада, а затем, продолжая преследование отступающего противника, 30 июня 1944 года ударом освободили город Слуцк. Благодаря умелым и стремительным действиям Плиева враг не имел возможности закрепиться по пути отхода и создать прочную оборону на новых рубежах. Его корпус сыграл решающую роль в окружении и разгроме Бобруйской группировки группы армий «Центр».

С ноября 1944 года командовал конно-механизированными группами 3-го (впоследствии 2-го) Украинских фронтов. Участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии, а также в советско-японской войне. В ходе кампании на Дальнем Востоке командовал конно-механизированной группой Забайкальского фронта, участвовал в переходе через Большой Хинган и боях на Мукденском направлении. За большие успехи, достигнутые в тех боях, Плиев во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Служил на высоких командных должностях, командовал крупными соединениями на Кавказе, в Румынии, Прикарпатье. В 1949 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова. С июня 1955 года был первым заместителем командующего, а затем командующим Северо-Кавказским военным округом. По словам его бывшего заместителя, генерал-лейтенанта М. К. Шапошникова, отдал приказ о применении боевой техники против бастующих рабочих в Новочеркасске в мае 1962 года, который не был выполнен. В период Карибского кризиса командировался на Кубу, где командовал всеми советскими частями, дислоцировавшимися на острове. С июня 1968 года – в ГГИ МО СССР. Умер 6 февраля 1979 года.