ПАВЛОВ ИВАН ФОМИЧ

Майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 25 июня 1922 года в селе Борис-Романовка (ныне – село имени И. Ф. Павлова Костанайского района Костанайской области Казахстана). Жил в Оренбургской области и Магнитогорске . Окончил семь классов школы, три курса техникума и аэроклуб. В декабре 1940 года был призван в РККА . В 1942 году окончил Чкаловскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

С мая 1942 года – в действующей армии. Воевал в составе 6-го гвардейского штурмового авиаполка, пройдя путь от пилота до командира эскадрильи. Всегда смело и уверенно, не щадя своей жизни шёл в бой, эффективно используя всю огневую мощь вверенного ему самолёта для уничтожения наземных сил врага. За короткий срок Павлов в совершенстве овладел штурмовиком.

17 августа 1942 года при штурмовке вражеской переправы в районе Варюшино-Митюково его самолёт был подбит вражеской зениткой, но лётчику удалось довести сильно повреждённую машину до своего аэродрома. Повреждения оказались настолько серьёзными, что самолёт техникам пришлось отправлять на ремонтный завод. Уже через шесть дней, 23 августа 1942 года, Павлов подо Ржевом принял неравный бой против группы истребителей, при этом ещё и в зоне обстрела вражеских средств ПВО. На подбитом самолёте он сумел сбить немецкий самолёт Me-109, после чего вернулся на свой аэродром.

В дальнейшем стал командиром, много раз водил группы на выполнение боевых заданий, в любых метеоусловиях выполняя их. Неоднократно выполнял разведывательные полёты, получал ценные данные о противнике, высоко оценённые командованием. В воздушных боях проявлял себя как бесстрашный, находчивый и инициативный лётчик. Как один из лучших пилотов, привлекался командованием к выполнению специальных заданий – так, в марте 1943 года Павлов перебросил 15 тысяч единиц боеприпасов для блокированной оккупантами группы партизан, одновременно обнаружив и передав координаты артиллерийских позиций противника.

К 9 октября 1943 года Павлов совершил 127 вылетов, нанеся врагу большие потери в живой силе и технике, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. По состоянию на 16 октября 1944 года, Павлов совершил 204 боевых вылета. За это он во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

В 1949 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего командовал полком в ПрикВО. Трагически погиб в авиакатастрофе 12 октября 1950 года. Похоронен в Костанае .