ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - Советский военачальник, один из руководителей советской военной разведки, генерал-лейтенант танковых войск (1944), Герой Советского Союза (1945).
Окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (1926), Военную академию механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина (1937) и Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова (1954). Из семьи железно-дорожного служащего. В РККА с 1918 года. Участник Гражданской войны 1917-1922 годов, воевал на Восточном фронте. В 1922-1923 годах военный комиссар (военком) 30-го кавказского полка, затем заместитель военкома 3-й кавалерийской бригады, помощник по политической части командира 27-го кавказского полка 5-й кавалерийской дивизии, помощник начальника учебно-мобилизационного отдела и временно исполняющий должность помощника начальника Политического управления Сибирского ВО. В 1924-1926 годах состоял для особых поручений при начальнике Главного управления РККА, затем - Политического управления РККА. С 1927 года военком 5-й отдельной кавалерийской бригады, в 1928-1931 годах помощник прокурора 18-го стрелкового корпуса, затем - отдела окружной военной прокуратуры Ленинградского ВО. С 1937 года военком научно-исследовательского полигона, с апреля 1938 года помощник начальника Автобронетанкового управления РККА. Участник Хасанского конфликта 1938 года, где командовал 2-й механизированной бригадой 39-го стрелкового корпуса 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамённого фронта. С 1939 года заместитель начальника 1-го отдела, с июня 1940 года заместитель начальника (в июле - сентябре 1941 года исполняющий должность начальника), с ноября 1941 года (по другим данным, с февраля 1942 года) начальник Разведывательного управления ГШ РККА. Одновременно уполномоченный ГШ РККА по формированию польской армии генерала В. Андерса. С августа 1942 года заместитель командующего 3-й танковой армией Западного фронта, с января 1943 года - 5-й гвардейской танковой армией Юго-Западного фронта. С марта 1943 года 2-й заместитель начальника Главного управления формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск РККА, с октября - командир 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, участвовавшего в Киевских операциях 1943 года. С августа 1944 года командир 3-го гвардейского танкового корпуса в составе 19-й, затем 70-й общевойсковых армий 2-го Белорусского фронта, отличившегося в Восточно-Померанской операции 1945 года и Берлинской операции 1945 года. После окончания войны продолжал командовать корпусом (с середины июня переформирован в 3-ю гвардейскую танковую дивизию), с августа 1946 года в распоряжении командующего бронетанковыми и механизированными войсками Вооруженных Сил СССР, с ноября - начальник факультета Военной академии бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина. В 1952-1954 годах командующий бронетанковыми и механизированными войсками Северного ВО. С ноября 1954 года на преподавательской работе в Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова (с 1958 года Военная академия ГШ Вооруженных Сил СССР), с 1959 года в отставке.
Награждён 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени и другими.