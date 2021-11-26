ОТДЕЛЬНАЯ МОТОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ НКВД

ОТДЕЛЬНАЯ МОТОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ НКВД - специальное войсковое формирование, созданное в НКВД СССР во время Великой Отечественной войны для подготовки и заброски в тыл противника разведывательно-диверсионных групп и отрядов. (ОМСБОН НКВД).

В июле 1941 года в составе НКВД СССР организована Особая группа (с 3.10.1941 года преобразована во 2-й отдел, с 18.1.1942 года - в 4-е управление НКВД СССР), в составе которой были сформированы штаб и 5 отрядов по 100 человек из слушателей Высшей школы НКВД и курсов усовершенствования Наркомата государственной безопасности (НКГБ), а также сапёрно-подрывная рота (90 человек), укомплектованная бойцами Отдельной мотомеханизированной дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского НКВД СССР (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения Внутренних войск МВД РФ) и 3-го полка местной ПВО. В июле подразделения Особой группы переформированы в 2 бригады 4-батальонного состава, которые были укомплектованы, кроме сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, военнослужащими внутренних и пограничных войск, а также добровольцами - спортсменами, студентами московских вузов и иммигрантами-антифашистами.

В октябре 1941 года из штаба и войск Особой группы образована ОМСБОН НКВД (с октября 1943 года Отдельный отряд особого назначения НКВД СССР) в составе 2 мотострелковых полков и отд. подразделений. В ходе Великой Отечественной войны бойцы ОМСБОН НКВД участвовали в Московской битве 1941-1942 годов, выполняли боевые задания в тылу противника в лесах Смоленщины, Брянщины, на Калужской земле, на территории Прибалтики, Белоруссии и Украины. В 1943 году альпинисты бригады совершили восхождение на Эльбрус, сбросили с его вершины германский флаг и водрузили Красное знамя. На завершающем этапе войны отряды и группы из бойцов ОМСБОН НКВД действовали на территории Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии , Венгрии , Югославии и Германии.

С февраля 1942 года и до конца войны из состава ОМСБОН НКВД в тылу противника действовали 108 специальных отрядов и групп общей численностью свыше 2,5 тысяч чел. Отдельные отряды и группы, пополняясь за счёт местного населения, превращались в крупные партизанские отряды, например отряды под команд. С.А. Ваупшасова, Д.Н. Медведева. За годы войны бойцы ОМСБОН НКВД пустили под откос свыше 1,4 тысяч эшелонов противника, взорвали 335 мостов, 224 других объекта (в том числе военные склады), совершили свыше 400 диверсионных актов на оккупированной противником территории и другие. За мужество и героизм 22 воина ОМСБОН удостоены звания Героя Советского Союза, около 5,2 тысяч человек награждены орденами и медалями. Расформирована на основании совместного приказа НКВД и НКГБ СССР в окт. 1945.

Командиры: полковник М.Ф. Орлов (1941 - август 1942 года, ноябрь 1943 - октябрь 1945 года), полковник В.В. Гриднев (август 1942 - ноябрь 1943 года).

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