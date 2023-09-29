Но́виков, Александр Александрович

Но́виков, Александр Александрович (06[19].11.1900, д. Крюково Нерехтского уезда Костромской губ. — 03.12.1976, Москва) — советский вое­начальник. Родился в крестьянской семье. Работал сельским учителем. В 1919–1922 участвовал в гражданской вой­не. Окончил курсы «Выстрел» в 1922 и Военную академию им. М. В. Фрунзе в 1930. С 1933 служил в ВВС. В 1938 назначен начальником штаба ВВС Ленинградского военного округа. Во время Советско-­финляндской вой­ны 1939–1940 был начальником штаба ВВС Северо-­Западного фронта. После вой­ны — командующий ВВС Ленинградского военного округа. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 командовал сначала ВВС Северного округа, а с августа 1941 Ленинградского фронта. В июне 1941 был руководителем воздушной операции ВВС РККА против Финляндии. Командующий Военно-­воздушными силами Рабоче-­крестьянской Красной армии в 1942–1946. 17 марта 1943 стал первым, кому было в СССР присвоено звание Маршала авиации. Главный маршал авиации (21 февраля 1944). Дважды Герой Советского Союза. Заместитель наркома обороны (1942–1943). Участник обороны и прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской битвы 1942–1943, Курской битвы 1943 , операций по освобождению Украины, Белоруссии, Польши. Также участвовал в Берлинской операции 1945 и в Советско-­японской вой­не 1945 . В 1946 был арестован по «Авиационному делу», лишен всех наград и званий. Освобожден 12 февраля 1952, а с 29 мая по 13 июня 1953 прошел процесс реабилитации. В 1953 назначен командующим Дальней авиацией, также заместитель Главнокомандующего ВВС СССР (1954–1955). С января 1956 — начальник Ленинградского Высшего авиационного училища Гражданского флота. Вышел на пенсию в 1966.

Соч. : В небе Ленинграда (Записки командующего авиацией). М., 1970.

Лит .: Кожевников М. Главный маршал авиации А. А. Новиков (К 80‑летию со дня рождения) // Военно-­исторический журнал. 1980. № 11. С. 92–94. Д. Д. Пальчиков.