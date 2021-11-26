МОДЕЛЬ ВАЛЬТЕР
МОДЕЛЬ ВАРТЕР - германский генерал-фельдмаршал (1944 год).
В армии с 1909 года, участник Первой мировой войны. С 1919 года офицер генштаба рейхсвера, начальник технического отдела военного министерства.
Поддержал приход А. Гитлера к власти. С ноября 1938 года начальник штаба 4-го армейского корпуса, с октября 1939 года начальник штаба 16-й армии, с ноября 1940 года командующий 3-й танковой дивизии, участвовавшей в нападении на СССР.
С октября 1941 года командующий 41-м танковым корпусом на советско-германском фронте, с января 1942 года командующий 9-й армией, в июле - августе 1943 года также 2-й танковой армией. В январе - марте 1944 года командующий группой армий «Север», в марте - апреле 1944 года - группой армий «Юг», в апреле - августе 1944 года - группой армий «Северная Украина», в июне - августе 1944 года также группой армий «Центр».
Отличался особой жестокостью, проводил тактику «выжженной земли». В августе - сентябре 1944 года командующий группой армий «Д», затем группой армий «Б» в Западной Европе. В апреле 1945 года войска под командованием Модель Вартера были разгромлены западными союзниками и капитулировали, после чего Модель Вартер застрелился.