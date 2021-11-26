МИНЁРЫ ГВАРДЕЙСКИЕ
МИНЁРЫ ГВАРДЕЙСКИЕ - гвардейские формирования инженерных войск РККА, создававшиеся в Великую Отечественную войну для нарушения коммуникаций в тылу противника и уничтожения его военных объектов.
Небольшие группы сапёров из состава частей инженерных войск выполняли эти задачи с начала войны и к 1-й половине 1942 года успешно действовали в полосах всех фронтов. Приказом НКО СССР от 17.08.1942 года за счёт инженерных частей фронтов для минирования и разрушения коммуникаций противника сформированы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17-й отдельные гвардейские батальоны минёров (по одному на каждый из действующих фронтов), а 37-я сапёрная бригада Западного фронта реорганизована в 1-ю отдельную гвардейскую бригаду минёров Резерва Главного командования (РГК). Впоследствии 7-й отдельный гвардейский батальон минёров был переименован в 18-й отдельный гвардейский батальон минёров, сформированы 7-й и 16-й отдельные гвардейские батальоны минёров (2-го формирования), а также 19-й отдельный гвардейский батальон минёров. Батальон минёров гвардейских (около 400 челвек) состоял из 3 рот и имел по взводу радиосвязи в управлении батальона и каждой роте. Бригада минёров гвардейских состояла из 5 батальонов (1, 2, 3, 4 и 5-й отдельные гвардейские батальоны минёров), которые выполняли боевые задачи на Волховском, Северо-Западном и Западном фронтах. Части минёров гвардейских комплектовались физически выносливыми, стойкими воинами, спортсменами, охотниками. За линию фронта их забрасывали, как правило, небольшими группами, что позволяло минёрам гвардейским скрытно вести разведывательно-диверсионную деятельность в тылу противника на большом пространстве. Поставленные задачи они обычно выполняли во взаимодействии с партизанами. Минёры гвардейские обучали партизан тактике действий на коммуникациях противника, способам подрыва различных объектов, снабжали минно-взрывными средствами и другим. В свою очередь партизаны передавали им разведданные, указывали наиболее безопасные пути подхода к объектам, прикрывали от преследования, оказывали другую помощь. Специальная подготовка и применение совершенной для своего времени минно-взрывной техники обеспечивали высокую эффективность действий минёров гвардейских. Всего в 1943-1944 годах минёры пустили под откос 576 железно-дорожных эшелонов и 5 бронепоездов, подорвали около 300 танков и штурмовых орудий, разрушили свыше 300 железно-дорожных и автомобильных мостов, уничтожили десятки тысяч солдат и офицеров противника. Директивой ГШ Красной Армии от 24.07.1943 года 1-я отдельная гвардейская бригада минёров РГК переформирована в 1-ю гвардейскую штурмовую инженерно-сапёрную бригаду РГК. По мере освобождения территории СССР от противника все батальоны минёров гвардейских в мае - декабре 1944 года переформированы в батальоны другой специализации, кроме 9-го отдельного гвардейского батальона минёров, действовавшего до конца войны. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество 7-й отдельный гвардейский батальон минёров награждён орденом Красного Знамени (22.03.1944 года), а 6-й отдельный гвардейский батальон минёров - орденом Красной Звезды (31.10.1944 года), кроме того, 7-му отдельному гвардейскому батальону минёров за отличие при освобождении города Красное Село (Ленинградская область) присвоено наименование Красносельского. Всего в годы войны 8 воинов из состава частей минёров гвардейских удостоены звания Героя Советского Союза, 5 стали полными кавалерами ордена Славы, а тысячи награждены орденами и медалями.