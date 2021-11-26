МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич

Советский военачальник. Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского Союза (1940).

Родился в деревне Назарьево Зарайского уезда Московской губернии (ныне Зарайский район Московской области) в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 15 лет отправился на заработки в Москву. Продолжил образование в вечерних и воскресных классах для рабочих. Участник 1-й мировой войны. В Гражданскую войну был ранен. В 1920 г. служил в 1-й Конной армии в штабе 6-й кавалерийской дивизии под командованием С. К. Тимошенко. Был слушателем первого набора Военной академии РККА, которую окончил в 1921 г. С 1922 г. находился на штабных должностях. В 1928 г. окончил Курсы усовершенствования высшего начсостава. В 1930-1931 гг. командир стрелковой дивизии. В 1931 г. по соглашению между РККА и рейхсвером К. А. Мерецков обучался в Германии. По возвращении в СССР занимал должность начальника штаба Белорусского военного округа, затем начальника штаба Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. В 1936-1937 гг. находился в Испании, где помогал республиканскому правительству в организации войск. Возвратившись на родину, Мерецков пережил несколько очень трудных месяцев, когда под давлением следователей на него дал обвинительные показания репрессированный бывший командующий Белорусским военным округом И. П. Уборевич. Мерецков написал письмо И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову, в котором отрицал выдвинутые против него обвинения, одновременно указывая, что «просмотрел злейшего врага, немецкого шпиона Уборевича». В 1938-1939 гг. Мерецков — командующий Приволжским и Ленинградским военными округами. Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. Мерецков командовал войсками 7-й армии, которые со второй попытки сумели прорвать «линию Маннергейма». За финскую кампанию в 1940 г. Мерецков был удостоен звания Героя Советского Союза. В августе 1940 г. К. А. Мерецков сменил маршала Б. М. Шапошникова на посту начальника Генштаба РККА. На этой должности он находился до января 1941 г., когда был заменен генералом армии Г. К. Жуковым. Мерецков остался в должности заместителя наркома обороны СССР. Великую Отечественную войну Мерецков встретил в звании генерала армии. Через некоторое время после начала войны он был арестован. Под давлением следствия дал против себя показания, что якобы являлся одним из руководителей «военно-фашистского заговора» в РККА. Но в сентябре 1941 г. его неожиданно освободили из-под следствия и направили представителем Ставки ВГК на Северо-Западный, а затем Карельский фронт, где в тот момент сложилась угрожающая обстановка. К. А. Мерецкову удалось задержать наступление противника, но ни он, ни Ставка не смогли в тех условиях предотвратить блокаду Ленинграда. Весь период 900-дневной блокады города на Неве Мерецков находился на ленинградском направлении. Зарекомендовал себя как военачальник, уверенно действующий и в обороне, и в наступлении. Командуя 7-й отдельной армией, остановил войска противника на реке Свирь. Возглавляя 4-ю армию, участвовал в Тихвинской оборонительной и наступательной операциях. С декабря 1941 г. по февраль 1944 г. Мерецков командовал войсками Волховского, с февраля 1944 г.— Карельского фронтов. На посту командующего фронтом ему пришлось пережить и неудачи, и победы. Неудачными были Любаньская (январь-апрель 1942 г.) и Синявинская операции (август-сентябрь 1942 г.). Тем не менее в результате этих операций удалось сорвать новые попытки вермахта взять Ленинград и сковать часть сил противника, которые могли быть использованы на других фронтах. Успешными, хотя и многотрудными, были операции по прорыву блокады Ленинграда («Искра», январь 1943 г.), Новгородско-Лужская, Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркенесская операции, в которых К. А. Мерецков как полководец проявил себя с самой лучшей стороны. В результате Новгородско-Лужской операции (январь-февраль 1944 г.) была окончательно ликвидирована блокада Ленинграда, освобожден Новгород, противник оказался отброшенным на 150 км на запад. Свирско-Петрозаводская операция (июнь-август 1944 г.) проводилась в условиях очень сложной лесисто-болотистой местности, с многочисленными озерами и реками. Наступление велось против глубокоэшелонированной обороны противника, насчитывавшей 6 рубежей. Несмотря на это войска под командованием Мерецкова сумели осуществить прорыв вражеской обороны, продвинуться на 150-250 км, освободить Карело-Финскую республику. Все это привело к выходу из войны Финляндии. В результате Петсамо-Киркенесской операции (октябрь 1944 г.) было освобождено Заполярье. В октябре 1944 г. К. А. Мерецкову было присвоено звание Маршал Советского Союза. Весной 1945 г. Мерецков возглавил Приморскую группу войск, преобразованную в 1-й Дальневосточный фронт. Вершиной полководческого пути Мерецкова стало участие в Маньчжурской стратегической операции (август-сентябрь 1945 г.), приведшей к разгрому японской Квантунской армии и способствовавшей быстрейшей капитуляции Японии. За эту операцию он был награжден орденом «Победа». Но в 1941-1945 гг. К. А. Мерецкову приходилось действовать отнюдь не на тех направлениях, куда Ставка ВГК направляла свои главные силы и средства. Полководец решал оперативно-стратегические задачи, располагая зачастую сравнительно ограниченными ресурсами. Во многом он добивался успехов путем кропотливой работой с подчиненными. Маршал А. М. Василевский так характеризовал отношение к Мерецкову подчиненных: «Солдаты и офицеры любили своего командующего, любили за человечность и постоянную заботу о них, за отвагу, за твердость при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в обращении». После войны К. А. Мерецков командовал войсками ряда округов, был начальником курсов «Выстрел». С 1964 г.— в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны. Награжден многими орденами и медалями