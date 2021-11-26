МЕДАЛЬОН СОЛДАТСКИЙ

Личный опознавательный знак военнослужащего.

Использовался для установления личности погибших в ходе боевых действий военнослужащих. В Красной Армии приказом Революционного Военного Совета № 856 от 14.08.1925 г. была введена в действие «Инструкция по использованию медальонов с личными сведениями о военнослужащих РККА и Флота». Медальон выдавался всем военнослужащим частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и заведений военного и морского ведомства по приеме их на службу и по прибытию в свою часть. Сведения о бойце заносились в медальон лицами, заполняющими служебные удостоверения военнослужащих в роте (эскадроне, батарее). Медальон относился к табельным вещам, предметам снаряжения и являлся вещью бессрочной, в случае его утери немедленно выдавался новый. Он был сделан из жести в виде плоской коробочки размером 50x33x4 мм с тесьмой для ношения на груди. В него вкладывался специальный пергаментный бланк, изготовленный типографским способом. В ходе советско-финской войны 1939-1940 гг. выяснилось, что медальон негерметичен и пергаментный листок быстро приходит в негодность. В связи с этим приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 138, от 15.03.1941 г. было введено «Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время». На основании этого приказа вводились новые медальоны в виде пластмассового пенала с пергаментным вкладышем в двух экземплярах — т. н. адресной лентой, в которую вносились личные сведения о военнослужащем. Указывать в медальоне наименование воинской части запрещалось. При гибели военнослужащего предполагалось, что один экземпляр адресной ленты будет изыматься похоронной командой с последующей передачей в штаб части для внесения погибшего в списки потерь. Второй экземпляр должен был остаться в медальоне при погибшем. Реально же в ходе боевых действий это требование практически не выполнялось. В большинстве случаев медальоны просто изымались у погибших похоронной командой, что делало невозможным последующую идентификацию останков. В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии использовались оба вида медальонов, а в некоторых частях были медальоны с деревянными и металлическими пеналами. Совершенно необоснованно в самый разгар войны приказом НКО СССР № 376 от 17.11.1942 г. медальоны в частях Красной Армии были отменены. Это привело к увеличению числа неопознанных бойцов и командиров из-за невозможности их идентификации. В германском вермахте использовался личный опознавательный знак военнослужащего (нем. die Erkennungsmarke), представлявший собой алюминиевую пластину овальной формы. Носился на шнурке, охватывающем шею. Знак состоял из двух половин, на каждой из которых выбиты: личный номер военнослужащего, наименование войсковой части, выдавшей знак, а также группа крови. Обе половины личного опознавательного знака легко отламывались друг от друга вследствие наличия продольных прорезов большой оси овала. При нахождении тела погибшего военнослужащего одна половина знака отламывалась и отсылалась вместе с донесением о потерях. Другая половина оставалась на погибшем — на случай необходимости последующей идентификации при перезахоронении. Надпись и номер на личном опознавательном знаке, воспроизводились во всех личных документах военнослужащего. В каждой войсковой части велись точные списки выданных личных опознавательных знаков. Копии этих списков отсылались в Берлинское центральное бюро по учету военных потерь и военнопленных. До сегодняшнего дня на полях былых сражений Великой Отечественной войны проводятся поисковые работы. Благодаря солдатским медальонам установлены тысячи имен военнослужащих, погибших и пропавших без вести по обе стороны фронта.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы НКО СССР, 22 июня 1941 г. ‑ 1942 г. Т. 13 (2-2). М., 1997.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015