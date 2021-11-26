МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - советский военачальник, генерал армии (1944 год), Герой Советского Союза (1945 год).
Окончил Новочеркасские кавалерийские курсы РККА (1932 год), Военную академию имени М. В. Фрунзе (1935 год), Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (1948 год). С 1915 года работал телеграфистом на железнодорожных станциях Чебышево, Уральск и Красный Кут. В 1917-1918 годах начальник связи красногвардейского отряда. В 1918 году вступил в РККА. В Гражданскую войну 1917-1922 годов начальник команды связи стрелкового полка, затем командовал кавалерийской группой, полком в составе 9-й и 2-й Конных армий. После войны командовал эскадроном. С 1928 года служил в пограничных и внутренних войсках: командир манёвренных групп в пограничных отрядах; командир 11-го Хорезмского кавалерийского полка оперативных войск ОГПУ. С сентября 1937 года заместитель начальника управления пограничными войсками Азербайджанской ССР. В декабре 1937 года - феврале 1939 года начальник управления пограничных войск НКВД Белоруссии, в январе - феврале 1939 года одновременно первый заместитель наркома внутренних дел Белоруссии. В 1939-1941 годах заместитель наркома внутренних дел СССР.
В Великую Отечественную войну Масленников - командующий 29-й (июль - декабрь 1941 года) и 39-й (декабрь 1941 года - июнь 1942 года) общевойсковыми армиями Западного и Калининского фронтов. С августа 1942 года командующий Северной группой войск Закавказского фронта (с 24.01.1943 года преобразована в Северо-Кавказский фронт), соединения которой остановили наступление германских войск на Северном Кавказе. С мая 1943 года заместитель командующего войсками Волховского, с августа - Юго-Западного (с 20 октября 3-й Украинский) фронтов. С декабря 1943 года командующий 42-й общевойсковой армией Ленинградского фронта, с марта 1944 года заместитель командующего Ленинградским фронтом. С апреля 1944 года командующий 3-м Прибалтийским фронтом, войска которого участвовали в Псковско- Островской, Тартуской и Рижской операциях 1944 года.
После окончания Великой Отечественной войны с июля 1945 года заместитель главкомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. Принимал участие в планировании и проведении операций по разгрому японской Квантунской армии в ходе советско-японской войны 1945 года. В 1945-1947 годах командующий войсками Бакинского и Закавказского военных округов. В 1948-1954 годах заместитель министра внутренних дел СССР. Будучи тяжело больным, покончил жизнь самоубийством.