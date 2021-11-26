МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - советский вое­на­чаль­ник, генерал ар­мии (1944 год), Ге­рой Советского Сою­за (1945 год).

Окон­чил Но­во­чер­кас­ские кавалерийские кур­сы РККА (1932 год), Во­енную ака­де­мию имени М. В. Фрун­зе (1935 год), Выс­шие ака­де­мические кур­сы при Выс­шей во­енной ака­де­мии имени К. Е. Во­ро­ши­ло­ва (1948 год). С 1915 года ра­бо­тал те­ле­гра­фи­стом на железнодорожных стан­ци­ях Че­бы­ше­во, Уральск и Крас­ный Кут. В 1917-1918 годах начальник свя­зи крас­но­гвар­дей­ско­го от­ря­да. В 1918 году всту­пил в РККА. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов начальник ко­ман­ды свя­зи стрелкового пол­ка, за­тем ко­ман­до­вал кавалерийской груп­пой, пол­ком в со­ста­ве 9-й и 2-й Кон­ных ар­мий. По­сле вой­ны ко­ман­до­вал эс­кад­ро­ном. С 1928 года слу­жил в по­гра­нич­ных и внутренних вой­сках: командир ма­нёв­рен­ных групп в по­гра­нич­ных от­ря­дах; командир 11-го Хо­резм­ско­го кавалерийского пол­ка опе­ра­тив­ных войск ОГПУ. С сентября 1937 года заместитель начальника управ­ле­ния по­гра­нич­ны­ми вой­ска­ми Азербайджанской ССР. В декабре 1937 года - феврале 1939 года начальник управ­ле­ния по­гра­нич­ных войск НКВД Бе­ло­рус­сии, в январе - феврале 1939 года од­но­вре­мен­но первый заместитель нар­ко­ма внутренних дел Бе­ло­рус­сии. В 1939-1941 годах заместитель нар­ко­ма внутренних дел СССР.

В Великую Отечественную вой­ну Масленников - ко­мандующий 29-й (июль - декабрь 1941 года) и 39-й (декабрь 1941 года - июнь 1942 года) об­ще­вой­ско­вы­ми ар­мия­ми Западного и Ка­ли­нин­ско­го фрон­тов. С августа 1942 года ко­мандующий Северной груп­пой войск За­кав­каз­ско­го фрон­та (с 24.01.1943 года пре­об­ра­зова­на в Северо-Кавказский фронт), со­еди­не­ния ко­то­рой ос­та­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние германских войск на Северном Кав­ка­зе. С мая 1943 года заместитель ко­мандующего вой­ска­ми Вол­хов­ско­го, с ав­гу­ста - Юго-Западного (с 20 октября 3-й Украинский) фрон­тов. С декабря 1943 года ко­мандующий 42-й об­ще­вой­ско­вой ар­ми­ей Ле­нинградского фрон­та, с мар­та 1944 года заместитель ко­мандующего Ле­нинградским фрон­том. С апреля 1944 года ко­мандующий 3-м При­балтийским фрон­том, вой­ска ко­то­ро­го уча­ст­во­ва­ли в Псков­ско- Ост­ров­ской, Тар­ту­ской и Риж­ской опе­ра­ци­ях 1944 года.

По­сле окон­ча­ния Великой Отечественной вой­ны с ию­ля 1945 года заместитель глав­ко­мандующего советскими вой­ска­ми на Даль­нем Вос­то­ке. При­ни­мал уча­стие в пла­ни­ро­ва­нии и про­ве­де­нии опе­ра­ций по раз­гро­му японской Кван­тун­ской ар­мии в хо­де со­вет­ско-япон­ской вой­ны 1945 года . В 1945-1947 годах ко­мандующий вой­ска­ми Ба­кин­ско­го и За­кав­каз­ско­го во­енных ок­ру­гов. В 1948-1954 годах заместитель министра внутренних дел СССР. Бу­ду­чи тя­же­ло боль­ным, по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.