ЛУКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
ЛУКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - советский военачальник, генерал-лейтенант (1940), Герой РФ (1993, посмертно).
Из крестьян. Окончил 5-ю московскую школу прапорщиков (1916), курсы разведчиков при Полевом штабе РККА (1918) и курсы усовершенствования начсостава при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1925). На военной службе с 1913 года. Участник 1-й мировой войны, воевал на Западном фронте, командир роты 4-го гренадерского Несвижского полка им. Барклая де Толли, поручик (1916). С 1917 года в Красной гвардии, в РККА с 1918 года. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов командир батальона, полка и бригады 37-й стрелковой дивизии, начальник штаба 1-й кавалерийской дивизии, затем командир 94-го стрелкового полка и 33-й стрелковой бригады 11-й Петроградской стрелковой дивизии; воевал на Южном фронте под Царицыном (ныне Волгоград) и на Северном Кавказе, участвовал в советско-польской войне 1920 года на Западном фронте. После войны начальник 92-х пехотных курсов (город Лубны, Украина), затем на различных командно-штабных должностях в Украинском ВО. С января 1929 года командир 23-й стрелковой дивизии в Харькове, в 1935-1937 годы военный комендант города Москва. С декабря 1937 года заместитель начальника, затем начальник штаба, а с декабря 1939 года заместитель командующего войсками Сибирского ВО. С июня 1940 года командующий 16-й армией Сибирского ВО, с которой вступил в Великую Отечественную войну. В июле 1941 году в ходе Смоленского сражения 1941 года войска 16-й армии в составе Западного фронта вели ожесточённые бои с соединениями германской группы армий «Центр» на подступах и в самом Смоленске, не дали противнику возможности с ходу овладеть городом и продолжать наступление на Москву. С августа 1941 года командующий 20-й, с сентября - 19-й армией на Западном фронте. В начале октября 1941 года в ходе Вяземской оборонительной операции соединения 19-й, а также 20, 24 и 32-й армий Западного и Резервного фронтов были окружены в районе западнее города Вязьма. Ставкой Верховного Главнокомандования было приказано окружённым войскам под общим руководством Лукина прорываться на Гжатск (ныне город Гагарин Смоленской области). Окружённая группировка советских войск своими активными действиями сковала 28 германских дивизий. При выходе из окружения 14 октября Лукин был тяжело ранен и попал в плен. С октября 1941 года находился на излечении в германских госпиталях. С 1943 года, после отказа сотрудничать с германским командованием, переведён в концлагерь, где вёл себя мужественно. В апреле 1945 года освобождён американскими войсками и до 25 мая находился в Париже. После передачи советской стороне в мае - декабре 1945 года проходил проверку в органах НКВД в Москве (содержался в Лефортовской тюрьме), после чего возвращён на военную службу в РККА. С 1946 года в отставке.
Награждён орденом Ленина (1946), 5 орденами Красного Знамени (1921 и др.) и др.