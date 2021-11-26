ЛУКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

ЛУКИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - советский вое­на­чаль­ник, генерал-лейтенант (1940), Ге­рой РФ (1993, посмертно).

Из кре­сть­ян. Окон­чил 5-ю московскую шко­лу пра­пор­щи­ков (1916), кур­сы раз­вед­чи­ков при По­ле­вом шта­бе РККА (1918) и кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния нач­со­ста­ва при Во­енной ака­де­мии им. М. В. Фрун­зе (1925). На во­енной служ­бе с 1913 года. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , вое­вал на Западном фрон­те, командир ро­ты 4-го гре­на­дер­ско­го Не­свиж­ско­го пол­ка им. Барк­лая де Тол­ли, по­ру­чик (1916). С 1917 года в Крас­ной гвар­дии, в РККА с 1918 года. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов командир ба­таль­о­на, пол­ка и бри­га­ды 37-й стрелковой ди­ви­зии, начальник шта­ба 1-й кавалерийской ди­ви­зии, за­тем командир 94-го стрелкового пол­ка и 33-й стрелковой бри­га­ды 11-й Пет­роградской стрелковой ди­ви­зии; вое­вал на Южном фрон­те под Ца­ри­цы­ном (ны­не Вол­го­град) и на Северном Кав­ка­зе, уча­ст­во­вал в советско-польской вой­не 1920 года на Западном фрон­те. По­сле вой­ны начальник 92-х пехотных кур­сов (город Луб­ны, Ук­раи­на), за­тем на различных ко­манд­но-штаб­ных долж­но­стях в Украинском ВО. С января 1929 года командир 23-й стрелковой ди­ви­зии в Харь­ко­ве, в 1935-1937 годы во­енный ко­мен­дант города Мо­ск­ва. С декабря 1937 года заместитель начальника, за­тем начальник шта­ба, а с декабря 1939 года заместитель ко­мандующего вой­ска­ми Си­бир­ско­го ВО. С ию­ня 1940 года ко­мандующий 16-й ар­ми­ей Си­бир­ско­го ВО, с ко­то­рой всту­пил в Великую Отечественную вой­ну . В ию­ле 1941 году в хо­де Смо­лен­ско­го сра­же­ния 1941 года вой­ска 16-й ар­мии в со­ста­ве Западного фрон­та вели ожес­то­чён­ные бои с со­еди­не­ния­ми германской груп­пы ар­мий «Центр» на под­сту­пах и в са­мом Смо­лен­ске, не да­ли про­тив­ни­ку воз­мож­но­сти с хо­ду ов­ла­деть го­ро­дом и про­дол­жать на­сту­п­ле­ние на Мо­ск­ву. С августа 1941 года ко­мандующий 20-й, с сентября - 19-й ар­ми­ей на Западном фрон­те. В на­ча­ле октября 1941 года в хо­де Вя­зем­ской обо­ро­нительной опе­ра­ции со­еди­не­ния 19-й, а так­же 20, 24 и 32-й ар­мий Западного и Ре­зерв­ного фрон­тов бы­ли ок­ру­же­ны в рай­оне за­пад­нее города Вязь­ма. Став­кой Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния бы­ло при­ка­за­но ок­ру­жён­ным вой­скам под об­щим руководством Лукина про­ры­вать­ся на Гжатск (ны­не город Га­га­рин Смо­лен­ской области). Ок­ру­жён­ная груп­пи­ров­ка советских войск свои­ми ак­тив­ны­ми дей­ст­вия­ми ско­ва­ла 28 германских ди­ви­зий. При вы­хо­де из ок­ру­же­ния 14 октября Лукин был тя­же­ло ра­нен и по­пал в плен. С октября 1941 года на­хо­дил­ся на из­ле­че­нии в германских гос­пи­та­лях. С 1943 года, по­сле от­ка­за со­труд­ни­чать с германским ко­ман­до­ва­ни­ем, пе­ре­ве­дён в конц­ла­герь, где вёл се­бя му­же­ст­вен­но. В апреле 1945 года ос­во­бо­ж­дён американскими вой­ска­ми и до 25 мая на­хо­дил­ся в Па­ри­же. По­сле пе­ре­да­чи советской сто­ро­не в мае - декабре 1945 года про­хо­дил про­вер­ку в ор­га­нах НКВД в Мо­ск­ве (со­дер­жал­ся в Ле­фор­тов­ской тюрь­ме), по­сле че­го воз­вра­щён на во­енную служ­бу в РККА. С 1946 года в от­став­ке.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1946), 5 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1921 и др.) и др.