ЛОСИК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал бронетанковых войск (1975), Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 21 ноября (по новому стилю — 4 декабря) 1915 года в селе Ярцеве (ныне — город в Смоленской области). Окончил семь классов школы и школу ФЗУ на Донбассе, после чего работал в комсомольских организациях.

В ноябре 1935 года был призван на службу в РККА. В 1938 году окончил Саратовское танковое училище, после чего служил на командных должностях в танковых частях.

Великая Отечественная война

С июня 1941 года — в действующей армии. Первоначально был замначштаба 10-й танковой бригады по разведывательной работе. Участвовал в сражениях на Украине, лично принимая участие в боевых действиях. 3 июля 1941 года в боях на Милятинском направлении он задержал отходящий 795-й стрелковый полк и организовал оборону на реке Горынь. 20 июля 1941 года под его руководством был успешно проведён штурм крупного узла Вараши, при этом Лосик лично вёл в атаку стрелковый батальон, уничтожив до 2 роты противника. 2 августа 1941 года при отражении крупной немецкой атаки он поднял в атаку роту и отбросил противника, овладев высотой 204,4. Лично руководил разведывательными мероприятиями на широком фронте, что позволяло командованию бригады всегда быть в курсе текущей обстановки.

В дальнейшем стал заместителем командира этой же бригады, а с марта 1943 года командовал 119-м отдельным танковым полком. Не раз возглавляемое им соединение демонстрировало отличную боевую работу. Так, 7-17 августа 1943 года оно, взаимодействуя со стрелковыми частями, продвинулось на 20 километров, освободив населённые пункты Веселуха, Южное Гнездилово, Надежда, Горки, Клюшки. Враг потерял в те дни от действий танкистов до 2 батальонов, 6 танков, 42 орудия, 2 склада с боеприпасами, 23 миномёта. Лосик на протяжении боевых действий лично организовывал беспрерывную связь, информирование о боевых действиях командования, непосредственно находясь на поле боя, руководил действиями своих частей.

Полк Лосика активно участвовал в освобождении Смоленской области . Прорвав оборону противника, они овладели железнодорожной станцией «Ельня» и сильно продвинулись вперёд. В тех боях наиболее полно проявилась способность Лосика сочетать действия различных родов войск для достижения победы. За отличия в этих сражениях его полк был преобразован в 119-й гвардейский и получил почётное наименование «Ельнинский». Всего же за период с 7 августа по 6 октября 1943 года танкисты Лосика прошли 220 километров, уничтожив 4190 солдат и офицеров, 99 орудий, 19 танков и самоходок, захватили 30 орудий и 70 пулемётов.

Вскоре Лосик был назначен командиром 4-й гвардейской танковой бригады. Продолжая наступление на запад, он прорвал мощную вражескую оборону у деревни Городище под Минском, и рано утром 3 июля 1944 года в числе первых ворвался в белорусскую столицу. Сражались танкисты под его командованием и в Восточной Пруссии. 16 января 1945 года бригада штурмом взяла мощный узел немецкой обороны в местечке Радшен, а затем, уже ночью — местечки Беднорен и Драугупенен. После этого танкисты совершили обходной манёвр на север и за следующий день с боями прошли 25 километров, освободив город Ауловенен. Предприняв ещё несколько маршей, они форсировали реки Прегель и Алле, штурмом взяли восточно-прусские города Зимонен, Норкиттен и Лайзинен, после чего вышли на подступы к Кёнигсбергу. Только в стремительной ночной атаке на господский двор Гроссхоенханген части бригады захватили 13 орудий.

Послевоенная жизнь

В 1951 году окончил ВВА им. К. Е. Ворошилова. В 1958-1964 годах — командующий 6-й армией, в 1964-1969 года — первый заместитель командующего, командующий ДалВО. Руководил действиями войсковых частей, пришедших на помощь пограничникам на острове Даманском. В 1967-1987 годах возглавлял Военную академию бронетанковых войск. В дальнейшем был переведён в ГГИ МО СССР. Умер 20 августа 2012 года.