КУТАХОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1972), дважды Герой Советского Союза (1943, 1984).

Биография

Родился 3 (по новому стилю — 16) августа 1914 года в селе Малая Кирсановка (ныне — Ростовская область). После окончания 7 классов переехал в Таганрог. В 1933 году окончил школу ФЗУ. Работал слесарем на авиазаводе № 31.

В июле 1935 года был призван на службу в РККА. В 1938 году он окончил Сталинградское ВАУЛ, после чего был направлен в ЛенВО на должность командира звена 7-го истребительного авиаполка. Участвовал в советско-финской войне, совершив в общей сложности 101 боевой вылет. Дважды его самолёт подбивался противником, во второй раз Кутахову пришлось выпрыгивать на парашюте.

Великая Отечественная война

С первого дня войны находился в действующей армии. В июле 1941 года он был направлен в 145-й истребительный авиаполк (с апреля 1942 года — 19-й гвардейский). Проявил себя как высокопрофессиональный, мужественный боевой лётчик, умелый организатор боевой работы в подчинённых ему подразделениях. Совершал боевые вылеты на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, воздушную разведку, сопровождение бомбардировочных групп, перехват вражеской авиации, пытавшейся совершать налёт на Ленинград и Мурманск, прикрытие таких важных объектов, как Кировская железная дорога или Туломская ГЭС. Летал на самолётах «МиГ-3», «ЛаГГ-3» и «Аэрокобра». Не раз при выполнении боевых задач попадал под шквальный огонь вражеской зенитной артиллерии. Кроме того, участвовал в получении и перегоне материальной части самолётов по маршруту Горький-Беломорск. Был выдвинут на должность заместителя командира полка.

В мае 1944 года стал командиром 20-го гвардейского истребительного авиаполка. Со своими лётчиками успешно действовал во время освобождения Карелии, Советского Заполярья и Северной Норвегии. В общей сложности за время войны он совершил 367 боевых вылетов, сбил 13 самолётов лично и 24 — в группе.

Послевоенная жизнь

В 1949 году окончил Липецкие ВОЛТК ВВС, в 1957 году — Высшую военную академию. В 1961-1967 годах командовал 48-й воздушной армией ОдВО. С июля 1967 года — первый заместитель Главкома ВВС, а с марта 1969 года — Главнокомандующий ВВС — заместитель министра обороны СССР.

Внёс огромный вклад в развитие ВВС Советского Союза, именно в период его руководства этим видом войск они достигли наивысшего своего могущества. Была проведена большая работа по формированию смешанных авиационных соединений, принятию на вооружение новейших на тот момент вооружения и боевой техники, повышению эффективности работы инженерно-авиационной службы. При его участии на вооружение были приняты такие самолёты, как «Ту-22», «Ту-95МС», «Су-24», «Су-25», «МиГ-25», «Як-38». Во время увеличения численности РВСН последовательно выступал против сокращения ВВС, сумев сохранить их целостность и боеспособность. Скоропостижно скончался после инсульта 3 декабря 1984 года.