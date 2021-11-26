КАЗАКОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Казаков, Константин Петрович (05[18].11.1902, Тула — 25.08.1989, Москва) — советский военачальник. Маршал артиллерии (28 апреля 1962).

Окончил Тульское городское училище. Работал на Тульской литейной фабрике (1914) и Тульском оружейном заводе (1915). С 1921 — в Военной объединенной школе им. ВЦИК. Красный командир (1923). В 1923—1931 — в частях Московского военного округа в Орле и Белгороде. Окончил Академию им. М. В. Фрунзе (1931). В 1938—1939 — преподаватель 2-го Московского артиллерийского училища. В 1938—1941 — военный советник в Испании и Китае.

Участник Великой Отечественной войны . Командир гаубичного артиллерийского полка в Житомире. Воевал на Юго-Западном, Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском фронтах. В 1942—1944 — начальник оперативного отдела штаба Главного управления начальника артиллерии Красной армии. В 1944—1945 — командующий артиллерией 2-й Ударной армии Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов. Тяжело ранен (1944). Вернулся на фронт и участвовал в разгроме немецко-фашистских войск на территории Германии. С мая 1945 — командующий артиллерией 1-й Отдельной Особой Краснознаменной армии на Дальнем Востоке. Участник Советско-японской войны 1945 на Харбинском направлении. Со 2 сентября 1945 — комендант Харбина.

Окончил Высшие академические курсы Военной академии Генштаба Вооруженных Сил СССР (1948). Командующий артиллерией Северной группы войск в Польше (1948—1951), артиллерией Приморского военного округа на Дальнем Востоке (1951—1953), артиллерией Центральной группы войск в Австрии (1953—1954), 1-й Армией ПВО особого назначения (1954—1958), зенитно-реактивными войсками и зенитной артиллерией ПВО СССР (1958—1960), зенитными ракетными войсками и страны (1960—1963), ракетными войсками и артиллерией (1963—1969). Член Военного Совета ПВО (1960) и Сухопутных войск (1963). С 1969 — Военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Имеет множество правительственных наград.

Соч.: Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны. В 2 кн. М., 1964; Всегда с пехотой, всегда с танками. М., 1969; Артиллерийский гром. М., 1978; Огневой вал наступления. М., 1986.

Лит.: Пеpедельский Г. Маршал артиллерии К. П. Казаков // Военно-исторический журнал. 1972. № 11.