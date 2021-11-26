КАТУКОВ Михаил Ефимович

Советский военный деятель, Маршал бронетанковых войск (1959), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Родился в крестьянской семье в селе Большое Уварово (ныне Озерский район Московской области). В 12 лет был отправлен в город на заработки, выполнял черновую работу. Октябрьскую революцию встретил в Петрограде. В марте 1919 г. вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Сражался на Дону против белого казачества, в 1920 г.— против польских войск. После Гражданской войны окончил могилевские пехотные курсы красных командиров. Быстро продвигался по служебной лестнице: командовал взводом, ротой, руководил полковой школой. В 1927 г. окончил Высшие стрелковые курсы «Выстрел». Совершенствовал свои знания на курсах при Академии механизации и моториза-ции, окончив их в 1935 г. В 1939 г. М. Е. Катуков участвовал в походе в Западную Украину. В ноябре 1940 г. полковнику Катукову было поручено командование 20-й танковой дивизией. В начале Великой Отечественной войны 20-я танковая дивизия участвовала в оборонительных сражениях в районе Луцк — Клевань. В дни битвы под Москвой М. Е. Катуков командовал 4-й танковой бригадой, которая героически билась в районе г. Мценска и Можайска. Успешный опыт активных оборонительных боев был обобщен М. Е. Катуковым в «Инструкции по борьбе с танками, артиллерией и пехотой противника», рекомендованной для использования в войсках. За отличия в боях в ноябре 1941 г. 4-я танковая бригада была преобразована в 1-ю гвардейскую. В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Г. К. Жуков, отмечая подвиги гвардейцев-танкистов, говорил, что, защищая подступы к Москве, они новыми подвигами еще выше подняли свою боевую славу. Весной 1942 г. Катуков командовал 1-м танковым корпусом, отражавшим натиск противника на курско-воронежском направлении, с сентября 1942 г.— 3-м механизированным корпусом. В январе 1943 г. он был назначен командующим 1-й танковой армией, которая в составе Воронежского фронта отличилась в сражении на Курской дуге. Танкисты дрались с невиданным упорством; все корпуса, бригады и отдельные части 1-й танковой армии были переименованы в гвардейские и награждены орденами Ленина и Красного Знамени. После Курской битвы 1-я танковая армия была включена в состав 1-го Украинского фронта, участвовала в освобождении Украины. В апреле 1944 г. армия была преобразована в 1-ю гвардейскую танковую армию, участвовала в ЛьвовскоСандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях 1-го Украинского и 1-го Белорусского и фронтов. В ходе решающей битвы за Берлин армия Катукова сыграла важную роль в прорыве мощной обороны противника на Зееловских высотах и штурме самой германской столицы. Знавшие Катукова люди отмечали его инициативу, интуицию, новаторский подход к решению боевых задач и умение прислушиваться к мнению окружающих. После войны командовал армией, бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии. В 1951 г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. Занимал высокие должности в Министерстве обороны СССР.