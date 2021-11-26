ИСАКОВ, ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Исаков, Иван Степанович (Тер-Исаакян Ованес) (10[22].08.1894, с. Аджикенд, Елизаветпольская губерния — 11.10.1967, Москва) — советский военачальник, адмирал флота.

Участник Первой мировой войны 1914—1918 и Гражданской войны . Окончил Отдельные гардемаринские классы в звании мичмана (1917), распределен на эскадренный миноносец «Изяслав». С 1923 — на Черноморском флоте. Окончил курсы высшего начсостава при Военно-морской академии (1928). С 1933 — на штабной работе в ВМФ. Член КПСС (1939). В 1937—1938 — командующий Балтийским флотом. В 1938—1950 — заместитель наркома ВМФ. Начальник Главного морского штаба (1941—1943, 1946—1950). 4 октября 1942 ранен в ходе Новороссийской операции, потерял ногу. Адмирал флота (1945).

В 1946—1947 — начальник главного штаба ВМС, в 1947—1950 — зам. Главкома ВМФ. В 1950—1954 — заместитель министра морского флота СССР. В 1954—1957 — на ответственных должностях в центральном аппарате Министерства обороны СССР. С 1957 — генеральный инспектор Министерства обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. В 1947—1954 — редактор «Морского атласа». Лауреат Сталинской премии (1951). Главный консультант исторических фильмов «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» (1953). Член-корреспондент АН СССР (1958). Член Союза писателей СССР (1964). Герой Советского Союза (1965).

Соч.: Операции подводных лодок. Т. 1. Л., 1933; Десантная операция. М.–Л., 1934; Операция японцев против Циндао в 1914 г. М.–Л., 1941; Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне. М.–Л., 1946; Морские истории. М., 1970; Каспий, 1920 год. М., 1973; Морское притяжение. М., 1984.

Лит.: Рудный В. А. Долгое, долгое плавание: Об Адмирале флота Советского Союза И. С. Исакове. М., 1984; Близниченко С. С. К 115-летию со дня рождения Ивана Степановича Исакова // Военно-исторический архив. 2009. № 11; Его же. Флагманы флота Азовского и Черного морей 1917—1945 гг. Краснодар, 2010.