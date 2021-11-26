ГОЛОСКО АНИСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 2 (по новому стилю – 14) февраля 1900 года в селе Варваровка (ныне – Волчанский район Харьковской области Украины). Получил начальное образование, трудился наёмным работников, затем рабочим на сахарном заводе. В феврале 1918 года призван в РККА . Участвовал в Гражданской войне, в том числе в боях против немецких интервентов, антисоветских формирований на Украине, Добровольческой армии и войск генерала П. Н. Врангеля . В боях два раза был ранен, в том числе один раз тяжело.

В 1924 году окончил школу военной маскировки, в 1934 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на командных и штабных должностях в различных кавалерийских и авиационных частях. Начало Великой Отечественной войны встретил в должности преподавателя кафедры тактики ВВА в Ленинграде.

Великая Отечественная война

В мае 1942 года направлен в действующую армию на должность замначштаба 3-й воздушной армии. При его непосредственном участии осуществлялось планирование и осуществление боевых операций под Белым, Ржевом, Сычёвкой. С октября 1942 года являлся начальником штаба 47-й гвардейской стрелковой дивизии, сражавшейся под Сталинградом . С первых же дней своего пребывания на этой должности самоотверженно, пренебрегая сном и отдыхом, сумел наладить чёткую, быструю и продуманную работу по обеспечению управления подчинёнными частями. Благодаря его грамотному планированию операций дивизия успешно прорвала оборону немецко-румынских частей, наголову разбив 3 дивизии и эсэсовский мотобатальон, после чего преследовала отходящие части, захватив богатые трофеи и множество пленных.

В апреле 1943 года принял командование 333-й стрелковой дивизией. Уже в первых боях Голоско, не командовавший до того крупными соединениями, проявил себя как волевой, инициативный и тактически грамотный командир, способный хорошо организовать взаимодействие между родами войск. Под его руководством дивизия успешно действовала в ходе наступательных операций лета-осени 1943 года. Так, в августе 1943 года, прорвав сильно укреплённую немецкую оборону в районе населённого пункта Голая Долина, части под его командованием нанесли гитлеровцам огромные потери, освободили целый ряд населённых пунктов, в том числе тех, которые были превращены оккупантами в мощные узла сопротивления. 22 сентября 1943 года стремительным ударом дивизия освободила город Синельниково Днепропетровской области Украинской ССР, за что позднее получила почётное наименование «Синельниковской».

Особых успехом дивизия Голоско добилась в ходе битвы за Днепр . В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года ему удалось успешно организовать переброску вверенных ему частей через водную преграду в районе Губинский-Петровское-Свистуново. Несмотря на нехватку личного состава, дефицит переправочных средств, дивизия заняла плацдарм на западном берегу, после чего удержала его до начала дальнейшего наступления. За это Голоско был удостоен звания Героя Советского Союза.

Впоследствии 333-я стрелковая дивизия успешно действовала в ходе освобождения Одесской области, Молдавской ССР, Румынии и Болгарии. Только в двадцатых числах августа 1944 года она с боями продвинулась на 40 километров, уничтожив и захватив в плен более 3 тысяч солдат и офицеров противника.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на командных должностях. В 1947 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова. В феврале 1952 года уволен в запас. Умер в Калуге 28 февраля 1955 года.