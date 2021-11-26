ФЁДОРОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Генерал-майор авиации, участник советско-финской и Великой Отечественной войн , дважды Герой Советского Союза (1940, 1945).

Биография

Родился 15 (по новому стилю – 28) декабря 1911 года на станции Стрельна (ныне – в черте Санкт-Петербурга). После окончания школы ФЗУ трудился слесарем на железной дороге. В 1930 году был призван в РККА . В 1932 году окончил Ленинградскую ВТШЛ, в 1933 году – Оренбургскую ВАШЛ.

Советско-финская война

Воевал командиром эскадрильи 6-го дальнебомбардировочного авиаполка 27-й дальнебомбардировочной авиадивизии. В общей сложности за время боевых действий совершил 24 вылета, нанеся бомбовыми ударами врагу значительные потери. Проявил себя как выдающийся лётчик. Так, 25 декабря 1939 года при налёте на аэродром Иматра он трижды подвергался нападению финских истребителей. Первое он вместе со своим экипажем отбил, а от двух остальных ушёл на большой скорости в облака, выполнив поставленную задачу. 2 февраля 1940 года при налёте на железнодорожный узел Пиексямяки он со своими товарищами принял бой против 4 истребителей, сбив 2 из них. За отличия в период финской кампании лётчик был удостоен звания Героя.

Великая Отечественная война

С первых дней войны находился в действующей армии. На начальном этапе войны бомбил стратегические центры союзницы гитлеровской Германии – Финляндии. Принимал участие в первых налётах на такие финские населённые пункты, как Лапиенранта, Ювяскюля, Куопио, Иматра, Кексгольм , за что получил орден Красного Знамени . В дальнейшем бомбил скопления техники и живой силы, железнодорожные узлы, административные и военно-промышленные центры врага. В частности, бомбил Смоленск , Орёл , Курск , Льгов , Витебск, Ростов-на-Дону, Керчь , Сталинград, Севастополь , Аккерман. Уже с лета 1942 года совершал вылеты на дальние расстояния, бомбя вражеские города в Восточной Европе – Данциг , Варшаву, Тильзит, Инстербург, Хельсинки , Констанцу, Галац, Люблин . 9 сентября 1942 года бомбил Берлин.

Проявил себя как решительный, смелый и инициативный лётчик, обладающий отличной техникой пилотирования. Отважно и высокопрофессионально действовал в боях. В совершенстве овладел техникой ночных полётов. Неоднократно выполнял специальные задания командования по сбросу листовок на вражеские позиции. В 1943 году стал заместителем командира 2-й гвардейской авиадивизии АДД СССР.

Большое внимание уделял подготовке молодых лётчиков, передавал им свой богатый боевой опыт. воспитывая из них выдающихся асов. Ещё до войны возглавляемая им эскадрилья занимала по боевой подготовке первое место в полку, что позволило ей с началом боевых действий отлично проявить себя. Кроме того, Фёдоров отлично освоил материальную часть, исключительно бережно относился к ней, грамотно эксплуатируя её и не допуская аварий либо поломок. Пользовался большим авторитетом среди лётного и технического состава всей дивизии.

По состоянию на 30 ноября 1944 года Фёдоров совершил 178 вылетов, 161 из которых – в тёмное время суток. Враг в результате его деятельности понёс огромные потери. За многочисленные боевые заслуги Фёдоров во второй раз получил высшее отличие.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВС СССР. В 1948 году окончил ВВА. В 1958 году вышел в отставку. Умер 15 июля 1993 года.