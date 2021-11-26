ЧЕЛНОКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

Биография

Родился 26 апреля (по новому стилю — 9 мая) 1906 года в Иркутске . Окончил девять классов школы. В 1928 году был призван в РККА . В 1929 году окончил Ленинградскую ВТШ ВВС, в 1930 году — Борисоглебскую ВАШЛ, в 1931 году — Севастопольскую ВАШМЛ, после чего служил в различных лётных частях. Участвовал в советско-финской войне , за боевые заслуги в которой получил свою первую боевую награду.

Великая Отечественная война

С начала боевых действий находился в действующей армии. Командовал эскадрильей 57-го штурмового авиаполка ВВС БФ. Летал на штурмовике Ил-2. На начальном этапе войны совершал вылеты на Северо-Западном участке фронта и на подступах к Ленинграду, громя мотомеханизированные части, скопления пехоты и важные объекты противника, подавляя огонь полевых и дальнобойных батарей. В боях проявил себя как смелый лётчик, способный грамотно решать поставленные задачи. Освоил технику пилотирования в любых метеорологических условиях и в любое время суток. Выполнял самые ответственные боевые задания командования, практически не допуская потерь в материальной части и личном составе вверенной ему эскадрильи. Уже вскоре после начала войны он получил орден Ленина , а 28 декабря 1941 года за 58 боевых вылетов был представлен к званию Героя. Это представление было удовлетворено спустя полгода, в июне 1942 года.

В июне 1943 года Челноков был переведён на Черноморский флот на должность заместителя командира 8-го гвардейского штурмового авиаполка. Едва прибыв, он сразу же активнейшим образом включился в боевую работу полка. Лётчики-штурмовики под его командованием ежедневно наносили удары по морским коммуникациям и судам противника на Чёрном море. Когда враг перевёл движение своих плавсредств на ночное время, Челноков создал и подготовил специальную группу охотников численностью 12 человек, во главе которой продолжал наносить уничтожающие удары по врагу. В январе 1944 года стал командиром этого полка. На этой должности он вновь проявил себя как исключительно талантливый командир, способный правильно расставить силы и добиться максимальной эффективности боевой работы. Только с 4 января по 15 апреля 1944 года лётчики полка совершили 475 вылетов, потопив 15 и повредив 27 плавединиц. Враг потерял за тот же период 5 танков, 6 полевых орудий, 5 зенитных батарей, 47 автомашин, до 600 солдат и офицеров. Всего же за 1944 года подчинённые Челнокова совершили 1776 вылетов, потопив 79 различных судов противника.

К августу 1944 года на счету Челнокова числилось 277 боевых вылетов. За время командования полком он потопил 1 транспорт, 1 сторожевой и 1 торпедный катера, 2 быстроходных десантных баржи. За эти заслуги он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Впоследствии его полк был вновь переброшен на Балтийское море, где принял участие в освобождении островов Эстонской ССР, штурма важнейших морских портов Германии — Кёнигсберга, Данцига и Пиллау. На завершающем этапе войны принял командование 9-й штурмовой авиадивизии ВВС БФ. В общей сложности за время войны совершил более 270 вылетов.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВВС ВМФ. В 1945 году окончил курсы при ВМА, в 1949 году — ВАГШ ВС СССР. В 1954 году уволен в запас. Умер в Москве 16 июля 1974 года.