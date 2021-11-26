БОГОЛЮБОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-полковник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 16 (по новому стилю — 29) мая 1900 года в Чебоксарах. Окончив высшее начальное училище, трудился телеграфистом в родном городе. В октябре 1918 года призван на службу в РККА . Участвовал в Гражданской войне против войск адмирала А. В. Колчака и генерала А. И. Деникина . В 1920 году окончил Высшую военную школу дислокации, в 1924 году — Высшую военную школу связи. Проходил службу на командных должностях в различных подразделениях связи. В 1931 году завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1938 году — в ВАГШ РККА. В течение года находился на преподавательской работе, затем был направлен в заграничную командировку в Китай. Весной 1941 года вернулся в СССР, где вернулся к преподавательской работе в ВАГШ, был заместителем начальника кафедры военной истории. Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

На всём протяжении войны руководил штабами крупных соединений. Будучи начальником оперативного отдела штаба Резервного фронта, Боголюбов принимал участие в планировании и проведении Ельнинской и Вяземской операций. В октябре 1941 года назначен начальником штаба 43-й армии, вместе с которой участвовал в битве за Москву и Ржевско-Вяземской операции . В августе 1942 года переведён в Генштаб, где был сначала заместителем, а затем первым заместителем начальника оперативного управления.

В марте 1943 года вновь вернулся в действующую армию. Последовательно возглавляя штабы Северо-Западного, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, он принимал участие в планировании и проведении крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны — Старорусской, Киевской, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Могилёвской, Минской, Белостокской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской. Будучи начальником фронтовых штабов, он вкладывал в своё дело огромный труд, инициативу и умение. Большое внимание уделял сколачиванию штаба с тем, чтобы тот был способен выполнить любую поставленную задачу. Благодаря грамотному планированию Боголюбова части фронта многократно прорывали мощные немецкие оборонительные рубежи, занимали тысячи населённых пунктов на Украине, в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии.

Особенно успешными были операции, продуманные Боголюбовым на завершающем этапе войны, в которых наиболее ярко проявилась его способность управлять подчинёнными штабами в условиях стремительных темпов наступления. Во многом благодаря его самоотверженным усилиям и усилиям его подчинённых, офицеров штаба 2-го Белорусского фронта, враг был полностью разгромлен. За эти заслуги Боголюбов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Послевоенная жизнь

Несколько месяцев возглавлял штаб СГВ в Польше, затем вернулся в СССР. На протяжении пяти лет находился на преподавательской работе в академии имени Фрунзе. В 1951-1953 годах являлся помощником главкома войск Дальнего Востока, а в 1953-1955 годах — заместителем начальника Главного управления боевой и физической подготовки СВ ВС СССР. В октябре 1955 года уволен в запас. Скончался в Москве 28 февраля 1956 года.