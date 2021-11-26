БЕДА ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 16 августа 1920 года в селе Новопокровка (ныне — Узункольский район Костанайской области Казахстана). Окончил семь классов школы, после чего уехал в город Уральск. Окончил там учительский институт и аэроклуб.

В августе 1940 года был призван на службу в РККА. В 1942 году окончил 1-ю Чкаловскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

С августа 1942 года — на фронте . Первоначально сражался лётчиком в 568-м штурмовом авиаполку, но вскоре был переведён в 505-й штурмовой авиаполк (в дальнейшем преобразованный в 75-й гвардейский), где служил до самого конца войны, дослужившись до помощника его командира.

Совершал боевые вылеты на штурмовку наземных войск противника, неизменно отличаясь эффективностью поражения цели, больше полутора сотен раз за время войны водил штурмовые группы. Только во время боёв под Сталинградом совершил 12 вылетов, уничтожив либо повредив: до 7 танков, 8 автомашин, 3 самолёта, до 6 точек ПВО, до 100 пехотинцев. 14 сентября 1942 года был ранен в левую руку. Отлично овладел техникой пилотирования и штурманским делом. Став впоследствии командиром, сумел образцово поставить боевую работу во вверенном подразделении. Не раз летал без истребительного прикрытия, в сложных метеорологических условиях, при выполнении поставленных задач многократно попадал под вражеский зенитный огонь и атаки истребителей противника. 19 июля 1943 года при возвращении с очередного задания самолёт Беды был подбит, воздушный стрелок получил ранение, но лётчику удалось дотянуть машину до своего аэродрома и совершить посадку с убранными шасси.

К 9 апреля 1944 года на счету Беды было 109 боевых вылетов, в результате которых враг потерял: 16 танков, 31 автомашину, 4 самолётов на земле, до 17 точек ПВО, 1 паровоз, 32 вагона, 9 артиллерийских и 7 миномётных батарей, 300 солдат и офицеров. В воздушных боях лётчик сбил 1 самолёт противника лично и 3 — в составе группы. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

По состоянию на 15 апреля 1945 года Беда совершил 214 боевых вылетов. За время, прошедшее с момента предыдущего награждения, на его боевой счёт добавились: 7 танков, 17 автомашин, 11 артиллерийских батарей, до 50 точек ПВО, 9 транспортёров, 14 вагонов, до 20 повозок с живой силой и грузами, до 200 солдат и офицеров. За это лётчик во второй раз получил высшую степень отличия.

Послевоенная жизнь

В 1946 году окончил курсы при Липецкой ВОЛТШ, в 1950 году — ВВА, в 1957 году — ВАГШ ВС СССР. Занимал высокие командные должности в частях ВВС. С февраля 1972 года командовал 26-й воздушной армией, дислоцированной в Минске . Трагически погиб в автокатастрофе в Брестской области 26 декабря 1976 года.