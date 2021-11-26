БАЖАНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1965).

Биография

Родился 10 (по новому стилю – 23) апреля 1905 года в городе Казатине (ныне – Винницкая область Украины). В 1919 году поступил на службу в РККА. Участвовал в боях Гражданской войны, в том числе в установлении Советской власти на Украине. В послевоенное время продолжал службу на различных командных и штабных должностях в артиллерийских частях. В 1926 году Бажанов окончил Киевскую артиллерийскую школу, в 1936 году – Военную артиллерийскую академию. В 1938 году Бажанов был назначен начальником 1-го Московского артиллерийского училища. В этой должности он встретил начало войны.

Великая Отечественная и советско-японская войны

Летом 1941 года под руководством Бажанова была создана первая батарея реактивных миномётов БМ-13 («Катюш»). В марте 1942 года он был направлен в действующую армию на должность начальника оперативной группы гвардейских миномётных частей Северо-Западного фронта. Проявил себя как умелый организатор боевого взаимодействия миномётных частей с другими типами вооружения и родами войск. Лично руководил боевыми действиями на самых напряжённых участках.

С августа 1944 года Бажанов занимал должность заместителя по гвардейским миномётным частям командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта, а в марте 1945 года был назначен командующим артиллерией 39-й армии. Проводил большую работу по повышению боевой готовности подчинённых ему частей, обучению командного состава организации взаимодействия артиллерии с пехотными и танковыми силами, добившись в этом значительных успехов. Это показали действия артиллерии во время боях под Кёнигсбергом, во время которой она выполнила все поставленные перед ней задачи.

После разгрома гитлеровской Германии вместе со своей армией был направлен на Дальний Восток, где принял участие в советско-японской войне. Под его командованием армейские артиллерийские части успешно действовали во время прорыва японской обороны на монгольско-маньчжурской границе, обеспечив стремительное продвижение основных сил вперёд. В исключительно трудных условиях артиллеристы вместе с остальными частями совершили переход через хребет Большой Хинган и прошли двухнедельный 950-километровый марш по безводным степям, сохранив всю материальную часть.

Послевоенная жизнь

После окончания войны Бажанов продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он был назначен командующим артиллерией Приморского военного округа. После окончания ВАГШ ВС СССР в 1953 году стал командующим артиллерией ДалВО. В 1955 году он был переведён в Харьков на должность начальника Военно-инженерной радиотехнической академии ПВО. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных наук, в 1968 году был удостоен учёного звания профессора. Являлся редактором ряда учебных пособий. С августа 1973 году – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 8 января 1975 года.