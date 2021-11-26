БАКАНОВ ДМИТРИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 20 мая (по новому стилю — 1 июня, некоторые данные указывают на другую дату рождения, 2 (14) июля) 1898 года в Москве. В раннем возрасте переехал в Омск . Окончив начальную школу, трудился рассыльным в магазине. Летом 1917 года был мобилизован в Российскую армию, однако после роспуска старой армии вернулся домой.

После начала Гражданской войны и перехода Сибири под контроль Белого движения Баканов на протяжении полутора лет служил рядовым сначала караульного взвода, затем команды связистов. Успел послужить в вооружённых силах Комуча , Уфимской директории , адмирала А. В. Колчака , Семиреченской армии. В декабре 1919 года дезертировал из расположения своей части и перебежал к наступающим красным войскам. Окончил курсы средней командного состава. Участвовал в боях против войск Колчака, установлении Советской власти в Казахстане, подавлении антисоветских выступлений на Алтае, разгроме белогвардейских войск в Монголии.

По завершении боевых действий Баканов служил на командных должностях в различных кавалерийских частях. В январе 1935 года уволен из РККА и исключён из партии за службу в Белой армии, жил в Воронеже, работал в коневодческой отрасли, затем военруком в средних школах. Здесь он и встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

Летом 1941 года, с началом формирования в Воронеже полка народного ополчения, Баканов был назначен его командиром. Когда в сентябре на его базе был сформирован 61-й стрелковый полк, он в течение двух месяцев оставался его командиром, а затем был переведён в 253-й стрелковый полк на должность заместителя его командира. В январе 1942 года стал командиром этого полка, а в июле того же года назначен заместителем командира 45-й стрелковой дивизии. В ходе оборонительных боёв в Курской области получил ранение.

С осени 1942 года дивизия Баканова принимала самое активное участие в Сталинградской битве . В ходе многомесячных непрерывных боёв он непрерывно находился в действующих частей, на месте помогая командира организовывать боевые действия так, чтобы не допускать отхода с занимаемых позиций. Когда в период ожесточённых боёв за завод «Красный Октябрь» от должности был отстранён командир 253-го стрелкового полка, Баканов фактически принял на себя его обязанности и обеспечил полную очистку предприятия, захваченного к тому времени гитлеровцами. За это он получил первую свою награду — орден Красного Знамени.

По итогам Сталинградской битвы массовый героизм, проявленный военнослужащими дивизии Баканова, был особо отмечен на самом высоком уровне — она стала 74-й гвардейской. В декабре 1943 года он ускоренным курсом окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего вернулся в своё соединение. 30 января 1944 года он стал командиром 74-й гвардейской стрелковой дивизии, во главе которой прошёл боевой путь вплоть до конца войны.

Дивизия Баканова успешно действовала во время освобождения Украинской ССР. Так, 31 января — 5 февраля 1944 года в ходе наступления к северо-востоку от города Никополя она прорвала сильно укреплённую оборону неприятеля, наголову разбив 1 пехотную дивизию и 1 пехотный полк, освободив 19 населённых пунктов. Когда противник предпринимал ожесточённые атаки превосходящими силами на части дивизии, Баканов лично водил бойцов в атаки, личным примером воодушевляя их на выполнение поставленных задач. По итогам тех боёв командование представило его к званию Героя Советского Союза, однако командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник В. И. Чуйков снизил статус награды до ордена Суворова 2-й степени.

Исключительно успешно части под командованием Баканова проявили себя и в ходе освобождения Польши, где отважный комдив вновь проявил высокие образцы мужества, умения управлять подразделениями в бою и организовывать взаимодействие между родами войск. 2 августа 1944 года дивизия успешно форсировала Вислу, после чего захватила и расширила плацдарм на его западном берегу. Враг пытался сбросить стрелков обратно в реку, наседая танками, самоходками, авиацией, но всё было безуспешно. Только из личного состава противник потерял на данном участке более 2 тысяч солдат и офицеров. В ходе январского наступления 1945 года, преследуя отступающего противника, дивизия форсировала реку Варту и штурмом взяла ряд крупных населённых пунктов, в том числе город Турек.

Особенно отличились Баканов и возглавляемая им дивизия в ходе Берлинской операции . Благодаря его умелому руководству была прорвана мощная немецкая обороны на западном берегу Одера, после чего части под его командованием с боями продвинулись на 75 километров вперёд, овладев рядом узлов обороны противника и достигнув пределов германской столицы. Сокрушая ожесточённое сопротивление гитлеровцев, она очищала квартал за кварталом, и в начале мая 1945 года вышла в центральные районы Берлина, вместе с другими частями принудив капитулировать его гарнизон. Только пленными бойцы его дивизии захватили почти 8 тысяч солдат и офицеров. За заслуги в тех боях Баканов был удостоен звания Героя Советского Союза, при этом на этот раз представление поддержал всё тот же В. И. Чуйков.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в Советской Армии, командовал дивизией, затем был заместителем командиров различных стрелковых корпусов. В 1952 году окончил ВАК при ВВА имени К. Е. Ворошилова. Жил в Саратове, позднее переехал в Москву. Умер 6 мая 1989 года.