БАГРАМЯН ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ

БАГРАМЯН ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ - маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1944, 1977).

Родился в Елизаветполе в семье рабочего-путейца.

До 1915 года успел окончить железнодорожное и техническое училища. Весной 1915 года, узнав о политике геноцида турецких властей в отношении армянского населения, добровольно пошел служить в русскую армию, после ускоренной подготовки был отправлен на Кавказский фронт. Зарекомендовав себя в боях человеком храбрым и решительным, И.Х. Баграмян был направлен в школу прапорщиков.

В 1920 году он вступил в Красную Армию и участвовал в установлении советской власти в Армении и Грузии. С 1923 года командовал полком, был начальником штаба кавалерийской дивизии, начальником Оперативного отдела штаба армии и военного округа. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1934), Академию Генштаба (1938). В 1940 году Баграмян - начальник Оперативного отдела штаба армии и Киевского особого военного округа, полковник.

В начале Великой Отечественной войны И.Х. Баграмян - начальник Оперативного отдела и заместитель начальника штаба Юго-Западного фронта, который вел тяжелые оборонительные бои на подступах к Киеву. Уже в то время для И.Х. Баграмяна были характерны основательность подхода к решению важнейших задач, проницательный ум и хорошие аналитические способности. В августе 1941 года ему присвоено звание генерал-майора. После того как войска вермахта в сентябре 1941 года окружили советские силы, оборонявшие Киев, командующий Юго-Западным фронтом М.П. Кирпонос поручил Баграмяну прорываться на восток с одной из штабных групп. Генерал успешно выполнил это задание, выведя из окружения не только штабных работников, но и около 20 тысяч советских бойцов. После сражения за Киев Баграмян был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта и в конце 1941 года участвовал в разработке и проведении одной из первых наступательных операций Красной Армии , в результате которой был освобожден Ростов-на-Дону. В апреле 1942 года Баграмян активно участвует в подготовке наступления на Харьков. Однако из-за ошибок, допущенных как Верховным командованием, так и штабом Юго-Западного фронта, советские войска потерпели серьезное поражение, а противник получил хорошие стартовые возможности для продвижения на Кавказ и Сталинград. После начала немецкого контрудара Баграмян пытался убедить командование в необходимости прекращения наступления на Харьков, но отстоять свое мнение он не смог. Вскоре после харьковской катастрофы его сняли с занимаемой должности. Благодаря личному самообладанию, а также поддержке Г.К. Жукова , он сумел сохранить твердость духа и стремление в полной мере реализовать на практике свой полководческий талант. В июле 1942 года Баграмян был назначен командующим 16-й армией (которая позднее за отличия в боях была переименована в 11-ю гвардейскую). В июле 1943 года, в период Курской битвы , Баграмян подготовил и провел наступательную операцию 16-й армии в составе войск Брянского фронта. В конце 1943 года И.X. Баграмян был назначен командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта . Одновременно ему было присвоено звание генерала армии. Под его командованием войска 1-го Прибалтийского фронта провели ряд крупных наступательных операций. Особенно успешно они действовали в ходе Белорусской стратегической операции летом 1944 года в районе Витебска. Действия войск 1-го Прибалтийского фронта помогли советскому командованию не только разгромить противника в Белоруссии, но и в более короткие сроки освободить Литву и Латвию и выйти к побережью Балтийского моря. В феврале 1945 года Баграмян был назначен командующим Земландской группы войск, в апреле 1945 года - командующим 3-м Белорусским фронтом. Он участвовал в операции по взятию Кенигсберга, Земландского полуострова, блокированию и пленению 33 дивизий Курляндской группировки противника, насчитывавшей около 190 тысяч человек. Воины подразделения майора Давыдова захватили вражеский бронетранспортер и готовят его к боям в районе озера Балатонмяна, маршал А.М. Василевский отмечал, что, принимая то или иное оперативно-стратегическое решение, Иван Христофорович всегда стремился подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий.

После войны И.Х. Баграмян - командующий войсками Прибалтийского военного округа, главный инспектор Министерства обороны СССР (с 1954 года), заместитель министра обороны СССР (с 1955 года), начальник Военной академии Генштаба (с 1956 года), заместитель министра обороны - начальник Тыла Вооруженных Сил (1958-1968).