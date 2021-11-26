АСТАХОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1944), начальник ГУ ГВФ в 1942-1947 годах.

Биография

Фёдор Алексеевич Астахов родился 27 января (по новому стилю — 8 февраля) 1892 года в деревне Ледовские выселки (ныне — Каширский район Московской области). В 1910 году окончил реальное училище. Жил и работал в Москве.

С 1913 года – в царской армии. Участвовал в Первой мировой войне. Окончил школу прапорщиков и авиационную школу. Октябрьскую революцию встретил инструктором Севастопольской авиашколы.

В 1918 году добровольцем поступил на службу в РККА. Служил в лётных частях. Участвовал в Гражданской войне. С 1920 года - помощник начальника авиации Сибири, В дальнейшем служил помощником начальника ВВС 5-й армии.

В 1923 году окончил КУВК, в 1929 году – курсы при Военно-воздушной академии. С сентября 1937 года командовал ВВС КОВО, в 1939 году – КУКС при ВАГШ РККА.

Великая Отечественная война

С июля 1941 года – командующий ВВС Юго-Западного фронта. На период его руководства пришлось тяжёлое время для фронтовой авиации — значительная её часть была уничтожена в первые дни войны, та, что осталась, вела неравные бои с превосходящими силами противника. Под командованием Астахова ВВС фронта действовали во время Киевской оборонительной, Елецкой, Барвенково-Лозовской, Харьковской операций.

После тяжёлого поражения, которое потерпели советские войска под Харьковом, был снят с должности и назначен на должность начальника ГУ ГВФ — заместителя командующего ВВС РККА. К тому времени ГВФ был переведён на военные рельсы и активно использовался в боевых операциях. Под руководством Астахова осуществлялась массовая доставка грузов и личного состава на фронт, эвакуация раненых в тыл силами самолётов гражданской авиации. Им было создано Управление фронтовой авиации, осуществлявшее координацию боевой работы подразделения ГВФ, и Управление инженерно-авиационной службы. В дальнейшем под руководством Астахова на базе авиационных групп особого назначения были созданы отдельные авиационные полки, разработаны новые документы по организации лётной работы.

Послевоенная карьера

В декабре 1947 года был освобождён от должности начальника ГУ ГВФ по болезни и зачислен в распоряжение ГУК МВС СССР. В 1950 году вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 9 октября 1966 года.