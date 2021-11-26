АСЛАНОВ АЗИ АГАДОВИЧ

Советский военный деятель, генерал-майор танковых войск, дважды Герой Советского Союза (1942, 1991).

Биография

Родился 22 января (по новому стилю — 4 февраля) 1910 года в городе Ленкорани (ныне — Азербайджан). Трудиться чернорабочим начал в тринадцатилетнем возрасте.

В 1929 году был призван на службу в РККА . В 1931 году окончил Ленинградскую кавшколу, в 1932 году — КУКС. Служил сначала в кавалерийских, затем в танковых и автотранспортных частях. Участвовал в польском походе и советско-финской войне .

Великая Отечественная война

Начало войны встретил командиром автотранспортного батальона 10-го стрелкового полка 10-й танковой дивизии, дислоцировавшейся в городе Золочеве Львовской области. Сражался на Западной Украине, под Киевом, Харьковом, в Крыму. Два раза был ранен.

Во время Сталинградской битвы был заместителем командира 55-й танковой бригады. 25 июля — 10 августа 1942 года в боях под городом Калачом он принял на себя командование остатками двух батальонов, командиры которых погибли, и трижды водил их в атаки. Особенно успешной в тот период стала атака 27 июля 1942 года, когда Асланов во главе 1-го танкового батальона нанёс стремительный удар по врагу, отбросив его на 7 километров и нанеся ему существенные потери. В разгар боя танк «КВ», на котором он находился, был подбит, но танкисты не покинули машину. В тот день они уничтожили: 3 противотанковых орудия, 1 миномётную батарею, 2 БТР.

В последующих боях бригада понесла тяжёлые потери. Из её остатков был создан 55-й отдельный танковый полк, командиром которого стал Асланов. 15-19 декабря 1942 года в ходе наступательных боёв в районе хутора Верхнекумский (ныне — Октябрьский район Волгоградской области) вверенный ему полк подбил и сжёг 30 танков, 50 автомашин, батальон пехоты противника. И в ходе других боёв того периода эта часть проявила себя наилучшим образом, и большая заслуга в этом Асланова, сумевшего организовать эффективное сопротивление врагу, стремившемуся прорваться к окружённой в Сталинграде армии Ф. Паулюса. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В декабре 1942 года был назначен командиром 35-й гвардейской танковой бригады, а по завершении Сталинградской битвы — командиром сводной танковой группы 3-го гвардейского механизированного корпуса, составленной из пяти полков. Действуя против превосходящей группировки противника, данное соединение успешно прорвало укреплённую немецкую оборону, ликвидировав ряд сильно укреплённых узлов сопротивления врага. Только в результате успешного штурма узла Ряжное после панического бегства врага было захвачено значительное количество вооружения.

По завершении тех боёв Асланов был откомандирован на КУОС при ВАБТиМВ. Окончив их, вернулся на фронт, вновь став командиром 35-й гвардейской танковой бригады. В августовских боях 1943 года она с тяжелейшими боями прошла более полутора сотен километров, нанеся противнику тяжёлый урон. 26 августа 1943 года при отражении контратаки превосходящих немецких сил, поддержанных авиацией, Асланов сумел организовать эффективный контрудар, удержав занимаемые рубежи. Это позволило остальным частям перегруппироваться для последующего удара и выполнить поставленную задачу. В тех боях его бригада уничтожила: 20 танков, 28 орудий, 14 самоходок, 15 миномётов, 49 автомашин с грузами, до 700 солдат и офицеров.

Бригада Асланова проявила себя и во время операции «Багратион» . 28 июня 1944 года она переправилась через Березину, после чего её дальнейшее продвижение застопорилось из-за плохих дорог. Асланов во главе группы из батальона автоматчиков и бронетранспортёра проник во вражеский тыл и штурмом взял посёлок Плещеницы Логойского района Минской области. Это позволило развить наступление всему корпусу. В ходе последующего наступления силами бригады были освобождены города Вилейка, Борисов и Сморгонь, также воины бригады приняли активное участие в освобождении Минска и Вильнюса, первыми вступили в города Тукумс и вышли к побережью Рижского залива. Враг в результате её действий понёс огромные потери. За это Асланов был во второй раз представлен к званию Героя Советского Союза. Однако лишь в 1991 году это представление было наконец реализовано.

В январских боях 1945 года в районе города Приекуле в Латвийской ССР Асланов самоотверженно, под ураганным огнём противника, руководил прорывом вражеской обороны. 24 января 1945 года он был убит выстрелом вражеского снайпера. Похоронен в Баку.