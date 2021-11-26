АРТИЛЛЕРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Род войск, основным вооружением которого являются артиллерийские орудия — огнестрельное оружие относительно крупного калибра: пушки, гаубицы, миномёты и т. п.

В довоенные годы в Советском Союзе были предприняты огромные усилия для развития артиллерии. Быстрыми темпами шло строительство новых и реконструкция старых артиллерийских заводов, создавались артиллерийские конструкторские бюро и военные училища. По количеству орудий и минометов на начало войны СССР превосходил Германию и ее сателлитов: 117,6 тыс. против 100,7 тыс. (из них в вермахте — 71,5 тыс.). Советские приграничные округа в основном были укомплектованы орудиями до штатных норм, и в артиллерийских частях проходили службу достаточно квалифицированные кадры. Весной 1941 г. в Красной Армии началось формирование десяти противотанковых артиллерийских бригад, которые сыграли исключительную роль в первый период войны при отражении массированных танковых атак противника. Но полностью укомплектовать эти бригады к июню месяцу так и не удалось. По боевым качествам советская артиллерия не уступала германской, а по многим показателям и превосходила ее. Однако говорить о том, что советская артиллерия отвечала всем требованиям современной войны, было бы неверно. К моменту нападения Германии в Красной Армии не имелось в достаточном количестве артиллерии Резерва Главного командования (РГК). Маршал Г. И. Кулик , являясь начальником Главного артиллерийского управления (ГАУ), недооценивал значение некоторых новейших образцов артиллерийско-минометного вооружения, а решение о срочном серийном производстве реактивных установок «катюша» было принято только в июне 1941 г. В артиллерийских частях не имелось в достаточном количестве 82и 120-мм минометных мин, остро недоставало инженерного оборудования, средств связи, ремонта и транспортировки техники. В 1941 г. на вооружении Красной Армии стояли орудия войсковой артиллерии калибра 45, 76, 122 и 152 мм, минометы 82 и 120 мм и другие образцы. Артиллерия РГК располагала пушками, гаубицами, мортирами калибра от 152 до 305 мм, а также реактивными установками «катюша». Зенитные части, имевшиеся в различных родах войск, имели 25-, 37-, 76и 85-мм орудия. Однако в сухопутных соединениях зенитного вооружения было явно недостаточно, что стало причиной их больших потерь от налетов вражеской авиации в начале боевых действий. С первых дней Великой Отечественной войны , в условиях больших потерь РККА в авиации и танках, именно на артиллерию легла основная тяжесть прикрытия огнем стрелковых войск. Советская артиллерия во многом обеспечила успех в битве за столицу. В ходе начавшегося контрнаступления под Москвой (смотрите Московская битва ), 10 января 1942 г., Ставка ВГК издала директиву о переходе к т. н. «артиллерийскому наступлению» — форме артиллерийского обеспечения, которая заключается в непрерывной поддержке пехоты и танков массированным огнем. Однако в этот период в советских частях сказывался «снарядный голод». Количество выстрелов одного орудия в день ограничивалось из-за трудностей в производстве и подвозе боеприпасов. Подобное положение стало преодолеваться лишь ко 2-й пол. 1942 г. Большой вклад в производство артиллерийских систем и обеспечение армии современными орудиями внесли нарком вооружения Д. Ф. Устинов, нарком боеприпасов Б. Л. Ванников, начальник Главного артиллерийского управления Н. Д. Яковлев. Благодаря талантливым конструкторам, в т. ч. И. И. Иванову, В. Г. Грабину и др., были разработаны и поступили на вооружение новые 45-, 57-, 76и 100-мм пушки, 152-мм гаубица, 160-мм миномет. За время войны значительно улучшилось оснащение зенитных частей, в которые поступали более мощные 85-мм пушки, новые приборы управления огнем, радиолокационные станции. Уникальные результаты залпового огня «катюш» вынуждали германское командование налаживать производство собственных реактивных шестиствольных минометов. Однако последние выпускались в недостаточном количестве и уступали по огневой мощи советским реактивным установкам. Тем не менее некоторые образцы германских полевых и зенитных орудии, применявшиеся затем на танках и САУ (в т. ч. 88-мм пушка) превосходили советские аналоги по дальности стрельбы и скорострельности, в результате чего советская бронетехника несла большие потери. В ходе войны происходил значительныи количественныи рост артиллерии РККА. Общая численность ее стволов за годы войны увеличилась в 5 раз, а штатное количество орудий и минометов на одну стрелковую дивизию было доведено до 196 единиц. Если в контрнаступлении Красной Армии на Курской дуге летом 1943 г. участвовало более 36 тыс. орудий, минометов и реактивных установок, то в Берлинской наступательной операции их было уже 42 тыс. Соответственно возрастала и плотность огня в районе прорыва обороны противника: в операциях 1941-1942 гг.— в среднем 75 орудий на 1 км фронта, в Белорусской операции 1944 г. — 220, в Берлинской операции — 300. Советские артиллеристы в ходе войны добились господства на поле боя над артиллерией врага. Не зря солдаты Красной Армии называли артиллерию «богом войны». За боевые заслуги свыше 500 артиллерийских частей получили в годы войны звания «гвардейских», а 1800 артиллеристов стали Героями Советского Союза.

Исторические источники:

Перечень объединений и соединений советских вооруженных сил, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг: (справочник). М., 1992.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015