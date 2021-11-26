АРТЁМЕНКО СТЕПАН ЕЛИЗАРОВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 22 января 1913 года в селе Рацулово (ныне – Малиновка Ивановского района Одесской области Украины). Окончил начальную школу. В 1935-1937 годах проходил службу в РККА . Демобилизовавшись, служил в органах внутренних дел.

Великая Отечественная война

8 сентября 1941 года был повторно призван на службу и направлен на фронт. В общей сложности за время войны пять раз был ранен, в том числе два раза тяжело, и один раз контужен. Первоначально воевал командиром взвода 12-го мотострелкового пулемётного батальона 12-й танковой бригады. 6 февраля 1942 года в боях за деревню Знаменка вверенное ему подразделение самоотверженно удерживало оборону под натиском превосходящих сил врага. Пулемётным огнём бойцы отрезали до 2 взводов пехоты, наступавших вместе с танками, при этом сам Артёменко уничтожил 9 солдат противника. За это он получил первую свою награду – медаль «За отвагу» .

В дальнейшем сражался под Харьковом, Сталинградом , Курском , освобождал Украинскую ССР и Польшу. К 1944 году командовал 1-м стрелковым батальоном 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии. В боях за город и станцию Домбровница в Польше Артёменко выслал парламентёров к врагу с требованием сдаться. После отказа он решительно повёл свой батальон в бой, разгромив противника, взяв значительное количество пленных и трофеев. Развивая наступление, батальон освободил ещё несколько населённых пунктов. 7 июля 1944 года вверенное Артёменко подразделение успешно разгромило гарнизон деревни Дубенецкий Бур, обойдя врага с тыла через считавшееся непроходимым болото. Только здесь противник в результате его умелых действий потерял до 100 солдат и офицеров убитыми, 32 пленными. При штурме города Смилтене Латвийской ССР в сентябре 1944 года батальон вновь обошёл с тыла врага и полностью разгромил его. Немецкие части четырежды пытались предпринимать контратаки, но безуспешно. Пройдя в дальнейшем 20 километров, батальон форсировал реку Гауя, захватил склад с боеприпасами и 7 пленных, давших ценные сведения о противнике.

В дальнейшем командовал 3-м стрелковым батальоном того же полка. Особенно отличился во время Висло-Одерской операции . В ночь с 15 на 16 января 1945 года его батальон принял активное участие в прорыве немецкой обороны с плацдарма к югу от польской столицы. Уже в первые часы он овладел двумя линиями немецких траншей, уничтожив до 130 солдат и офицеров, большое количество боевой техники. 16 января 1945 года, посадив свой батальон на броню танков, Артёменко неожиданно для врага ворвался в город Сохачев и разгромил его гарнизон. Были захвачены значительные трофеи. Стремительно продвинувшись вперёд, он форсировал реку Нейсе на современной польско-германской границе и ворвался в местечко Дзембово. 26 января 1945 года батальон Артёменко развивал наступление в Померании, уничтожив более 160 солдат и офицеров и захватив плацдарм под городом Шнайдемюль. В последующие два дня были отражены 5 ожесточённых контратак гитлеровских частей. За это Артёменко был удостоен звания Героя Советского Союза.

Вновь отличился во время форсирования Одера. 16 апреля 1945 года его батальон успешно переправился через реку и предпринял разведку боем с целью выявить огневую систему врага. Находясь непосредственно на берегу, ведя наблюдение за противником, Артёменко успешно выполнил эту ответственную задачу. Умело организовав взаимодействие с артиллерией, ведшей огонь с правого берега, он удержал захваченный плацдарм, отразив многочисленные вражеские контратаки. В том бою он был ранен, но оставался в строю, пока не получил второе, на сей раз тяжёлое, ранение. За те сражения Артёменко во второй раз получил звание Героя.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВС СССР. В 1946 и 1948 годах оканчивал КУОС. В 1955 году был уволен в запас. Жил в Одессе . Умер 5 мая 1977 года.